Не проморгать глаукому

Сегодня это ведущая патология среди заболеваний глаз, приводящих к инвалидности

…Яна учится в выпускном классе, впереди экзамены, к которым она давно готовится, чтобы сдать их как можно лучше. Девочка хочет учиться в Москве, в престижном вузе. Понятно, что заниматься приходится много, и глаза от нагрузки устают. Мама повела дочь в поликлинику — ее зрение оказалось на редкость хорошим для современных подростков, порекомендовали только почаще отдыхать. Но когда в очередной раз дочь пожаловалась на боль в глазах, мама решила обследовать ее более тщательно.

Не будем утомлять читателя подробностями — обследование проводили в специализированной клинике, делали ультразвуковое исследование, МРТ глаз, смотрели разными приборами, пока не выяснилось, что у Яны — закрытоугольная глаукома. Это очень серьезное заболевание, при котором можно полностью потерять зрение. К счастью для девочки, диагноз ей поставили в самом начале, срочно сделали лазерную операцию, а потому ее здоровью пока ничего не угрожает. Единственное, что ей нужно делать: систематически навещать офтальмолога.

Вторая история про юношу, которого мама постоянно ругала за то, что тот сидит за компьютером: мол, ослепнет из-за этого. Юноша маму не слушал, потому что «сидение за компьютером» было его будущей специальностью. Более того, он уже подрабатывал программированием. Иногда он закапывал капли от «сухого глаза», которые ему посоветовали в аптеке.

Но как-то в гости пришла бабушка, и ей не понравился взгляд внука. У нее самой была глаукома, и, наверное, личный опыт подсказал, что с глазами шутки плохи: тут нельзя заниматься самолечением, а нужно бежать в больницу. И действительно, у внука оказалась глаукома. Юноше поставили диагноз, прооперировали, и теперь он периодически ходит к доктору проверять, все ли у него в порядке, продолжая учиться и работать в свободное время.

ЦИФРА: Около 1 млн человек в России больны глаукомой

Наверное, каждый второй человек слышал про глаукому, про то, что после 40 лет надо раз в год измерять глазное давление. Но чтобы она поражала совсем молодых людей?! Что по этому поводу говорят специалисты?

Беседуем с кандидатом медицинских наук, врачом-офтальмологом Надеждой Горбуновой, которая более трех десятков лет занимается лечением глаукомы.

Начнем с того, что видов глаукомы довольно много, говорит она. Причины их возникновения разные и не все изучены, но результат, если не лечиться, один — слепота. В России глаукома приводит к инвалидности в 28% случаев от всей глазной патологии. Болезнь эта довольно коварна и как хамелеон может «притворяться» другими недугами.

Например, приступы глаукомы могут протекать как обычная мигрень, воспаление пазух носа, гипертонический криз, сопровождаться болями в животе, тошнотой. Человек думает, что он где-то отравился, а в это время его внутриглазное давление повышено. Больного спасают от инфекции, и никому в голову не приходит, что надо измерять внутриглазное давление. Ну какая связь между животом и глазами?

Более того, внутриглазное давление может быть вроде бы нормальным, а в это время зрительный нерв страдает, идет атрофия всех структур глаза. Потому что отток жидкости, которая вырабатывается в глазу, затруднен. Иногда он затруднен, потому что каналы, по которым это происходит, забились. Чем? Например, пигментом, содержащимся в радужной оболочке. Почему это происходит? Пока никто не предложил внятного объяснения. И вот как раз такое случается с молодыми людьми.

К СВЕДЕНИЮ Что же нужно делать, чтобы врачи вовремя поставили диагноз? Во-первых, вспомнить, есть ли у вас родственники, у которых были проблемы с глазами? Если есть, то вы должны относиться к своим глазам особенно бережно. Также в группе риска все, кто длительно принимал гормональные препараты, у кого повышенное или пониженное артериальное давление, близорукость или дальнозоркость. А еще мигрени, просто частые головные боли. Если глядя на свет вы видите радужные круги, у вас появилось какое-то «двоение» — сходите к врачу.

Наши герои, о которых был рассказ в самом начале статьи — из этой группы. Таким пациентам делают операцию, пробив лазером микроскопические отверстия, восстановив баланс жидкостей в органе. И теперь нужно периодически следить за тем, чтобы отверстия не зарубцевались. Организм человека старается заживить все, что было повреждено. Увы, не всегда нам это нужно, но что поделать, природа…

Иногда у людей в более старшем возрасте отток жидкости нарушается из-за хрусталика. Глаз у них прекратил свой рост, а хрусталик растет всю жизнь. И вот наступает такой момент, когда он оказывается слишком большим и перекрывает отток жидкости. Если при этом хрусталик еще и мутнеет, то врачи просто удаляют его, поставив искусственный, тем самым убивая двух зайцев: устраняя катаракту и избавляя от глаукомы. Но! Тут надо помнить, если зрительный нерв пострадал, вернуть зрение «как раньше» не получится. Главная задача — сохранить то, что осталось.

Есть еще вид глаукомы, когда оттоку жидкости ничто не препятствует, но она скапливается внутри глаза и не хочет его покидать. Зачастую операция здесь не нужна. Это функциональное нарушение чаще всего лечится медикаментозно.

Доктор Надежда Горбунова обеспокоена тем, что сейчас увеличилось число людей, которые стали инвалидами из-за глаукомы. В наше время появилось большое количество лекарственных средств, которые снижают внутриглазное давление. Нередко люди, получив капли, успокаиваются, перестают ходить к врачу на осмотры, а процесс продолжается. В результате спохватываются, когда вдруг понимают, что стали плохо видеть. Как мы помним, болезнь эта крайне коварна. Человек очень долго не замечает ухудшения — оно происходит медленно, нерв тем временем страдает, сдает свои позиции, поле зрения сужается. Кроме того, происходит атрофия всех внутриглазных структур. И как гром среди ясного неба: глаз не видит!

Как лечат глаукому? Про медикаменты мы уже сказали, про лазер тоже все понятно, а бывают еще открытые операции, особенно если есть дополнительные проблемы с сетчаткой, сосудами, стекловидным телом, хрусталиком. Поэтому в каждом случае врач решает сам или с коллегами, какой вариант больше подойдет пациенту.

…Моя соседка долгое время носила зеленые очки, чтобы снизить внутриглазное давление. В результате ей пришлось делать операцию, но зрение она почти полностью потеряла. Спрашиваю доктора, как влияют зеленые очки на здоровье глаз. Надежда Юрьевна долго молчит, а потом рассказывает, что когда она была начинающим доктором, много раз задавала этот вопрос самым разным ученым. И ни один ей не ответил ничего вразумительного. Медицинские светила пожимали плечами, и уверяли, что популярность зеленых очков совершенно непонятна: нет доказательной базы об их пользе. А было бы интересно узнать, как могут очки помочь снизить давление, если оно обусловлено механическими причинами? Или убрать функциональное нарушение? А вот вред от них очевиден. Люди вместо того, чтобы лечиться, носят очки, в результате запуская заболевание.

Арсенал современных офтальмологов велик. У Надежды Юрьевны и ее коллег в списке пациентов есть люди с врожденной глаукомой и сохраненным зрением. Люди выходят замуж и женятся, рожают и воспитывают детей, работают и радуются жизни. И никто не догадывается о том, что им приходится систематически наблюдаться у доктора.

И вот тут тонкость, о которой доктора говорят очень осторожно, а знать это надо. Недоношенные дети чаще остальных попадают в группу риска. Особенно те, кто родился с маленьким весом. У них «незрелость» органов зрения может вызвать различные проблемы, в том числе и глаукому.

…Если вам выставили этот диагноз, то надо приучить себя к мысли, что глаукома с вами будет всю оставшуюся жизнь. Вам нужно очень тщательно следить за зрением. Раз в три месяца приходить к врачу на осмотр, чтобы можно было успеть принять меры при ухудшении: сменить лекарство или сделать операцию.

Фото из архива МНТК «Микрохирургия глаза»: Хирургическое лечение при глаукоме необходимо тем пациентам, кому не удалось снизить внутриглазное давление с помощью специальных капель.