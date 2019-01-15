Специальная комиссия обсудила безопасность проведения детских новогодних мероприятий

Операция «Новый год»

Сделать так, чтобы новогодние и рождественские праздники прошли не только весело, но и безопасно – важная задача, которая стоит сегодня перед государственными органами. Насколько готовы к массовым мероприятиям различные службы и учреждения, выясняли на днях в Доме правительства на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. «Прошу по существу – где и какие есть слабые места и проблемы», — призвал, начиная разговор, Глава республики.

На предстоящий период в образовательных организациях республики запланировано более шестисот новогодних и рождественских мероприятий — концертов, балов, дискотек, благотворительных акций, доложил министр образования и молодежной политики Сергей Кудряшов. Все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и проверяются накануне праздников, дети и педагоги проходят инструктаж. Также некоторые школьники поедут на общероссийскую новогоднюю ёлку в Москве, новогоднюю елку полномочного представителя Президента страны в Приволжском федеральном округе, новогоднюю елку Министерства просвещения. Что касается зимних каникул, в январе детям тоже не придется скучать – продолжат свою работу школьные кружки и секции, будет проходить муниципальный тур всероссийской олимпиады.

О «новогодней» подготовке учреждений, подведомственных Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела, рассказала замминистра Елена Чернова. Безопасность обеспечивают тревожные кнопки и системы видеонаблюдения, прошли проверку как сами здания, так и прилегающая к ним территория, проведена учебная эвакуация персонала.

«Еще раз: никаких обогревателей», — сделал акцент министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров, отметив, что предпосылки к пожарам при использовании нагревательных приборов уже были. Елена Чернова подтвердила, что учтен и этот важный момент и добавила: если клубы деревянные, елки и вовсе стараются проводить на улице.

Доклад замначальника Главного управления МЧС России по республике Николая Петрова оказался очень информативным и полным деталей. В рамках ежегодной профилактической операции «Новый год» ведомство тщательно проверяет места проведения празднеств и точки хранения и реализации пиротехники, организует дежурство личного состава пожарной охраны. На сегодня уже обследовано около трети зданий, в которых состоятся детские утренники, и можно говорить о характерных недочетах.

В части учреждений чересчур узкие турникеты – для обеспечения безопасности они должны быть не менее 1 м 20 см шириной. Еще одна нередкая ошибка – заполнение залов людьми сверх проектной мощности. Иногда замечания чрезвычайного ведомства не спешат устранять. Так, «самым пожароопасным объектом» докладчик назвал Ледовый дворец в Чебоксарах – здесь не выполнены 36 предписаний из 42; тринадцать замечаний еще в прошлом году получил Театр оперы и балета – и сегодня тут ничего не изменилось. Всего нарушения выявлены в четырнадцати из 240 проверенных объектов, пять должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Разговор зашел и о специальных площадках для запуска фейерверков. «Действительно ли люди ими пользуются?», — поинтересовались за круглым столом. Как оказалось, да, население понемногу привыкает к правилам игры. Начальник Главного управления МЧС России по Чувашии Станислав Антонов затронул еще один аспект – влияние человеческого фактора. Он напомнил о страшном пожаре в Пензе в 2008 году, когда областной театр можно было спасти, но подвела невнимательность дежурных, не сообщивших вовремя о беде. Именно поэтому, предложил Антонов, нужно организовать обзвон учреждений, составить графики докладов.

О подготовке к новогодним праздникам в Шумерле рассказала и.о. главы администрации города Елена Туличева. Меры профилактики, в общем-то, стандартные – проверка пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, тренировка персонала учреждений… Кроме того – разговоры со школьниками о недопустимости запуска пиротехники в местах скопления людей и рейды по точкам продажи петард и хлопушек.

Михаил Игнатьев еще раз призвал обратить особое внимание на строгое соблюдение правил безопасности при использовании пиротехнических изделий, поручил принять все предупредительные меры при проведении праздников. Особо подчеркнул Глава республики персональную ответственность должностных лиц за несоблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, заострил внимание на необходимости устранения замечаний МЧС. Кроме того, напомнил он, в каникулы важно организовать насыщенный досуг для детей и молодежи.