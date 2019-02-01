В Чувашии сдан первый дом с использованием счетов эскроу

В рамках реформы по переходу на проектное финансирование жилищного строительства 6 декабря администрацией города Чебоксары выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первого объекта в Чувашской Республике, строительство которого осуществлялось с применением счетов эскроу. Объект представляет собой 16-этажный жилой дом с пристроенной котельной по адресу Солнечный бульвар, 6 корпус 2. Застройщиком является ООО «Специализированный застройщик «Гарант-Инвест».

Минстроем Чувашии осуществляется постоянный мониторинг хода строительства многоквартирных домов, при этом с застройщиками, не обеспечивающими ввод объектов долевого строительства в установленные сроки, ведется работа в тесном взаимодействии с администрациями городских округов, прокуратурой Чувашской Республики. По итогам работы за текущий год был обеспечен ввод в эксплуатацию 11 многоквартирных домов общей площадью 111,5 тыс. кв. м, по которым были затянуты сроки строительства, и восстановлены права 2090 участников долевого строительства.

На сегодняшний день в стадии строительства находится 98 многоквартирных жилых домов общей площадью 928,2 тыс. кв. м жилья.