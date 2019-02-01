ВТБ финансирует строительство жилых домов в Чувашии

ВТБ в Чувашской Республике подписал соглашение с одним из крупнейших застройщиков в регионе ООО «Специализированный Застройщик «Отделфинстрой». Финансирование на общую сумму 273 млн рублей предоставлено на срок до трех лет в рамках льготной «Программы 1764» Минэкономразвития РФ.

Кредитные средства выделены в рамках новой схемы расчетов по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов и будут направлены на строительство домов в микрорайоне «Радужный» и жилого дома по ул. Автономная, 4 в Чебоксарах.

Микрорайон «Радужный», расположенный по ул.Пирогова, демонстрирует высокие темпы роста и развития. За 7 лет сданы в эксплуатацию двадцать многоквартирных жилых домов, а это около 270 тысяч кв.м для 3 500 семей.

Многоквартирный жилой дом на ул. Автономная, д.4 возводится в центральной части города, северо-восточнее монумента Матери, между ул. Трудовая и Автономная. В проекте сочетаются принципы застройки с собственной огороженной дворовой территорией и малоэтажных зданий. Жителям откроются панорамные виды на Волгу и набережную Чебоксарского Залива.

Комментируя сделку, управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов отметил: «В соответствии с нашей стратегией, мы стремимся быть банком первого выбора для наших клиентов. Именно поэтому для нас важно глубоко анализировать их потребности и предлагать партнерам наиболее выгодные условия сотрудничества, в том числе по программам государственной поддержки бизнеса. Компания «Отделфинстрой» — крупнейший и надежный застройщик региона, на протяжении многих лет возводит дома для населения республики. Для нас очень значимо, что этот проект будет реализован с участием ВТБ».