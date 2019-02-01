Вторичное жилье дорожает несмотря на низкий спрос

Низкие объемы ввода жилья в России, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В течение 2019 года цены на вторичную недвижимость выросли в 102 из 120 российских городов с населением более 100 тыс. человек, говорится в исследовании ЦИАНа. По данным аналитиков, лидерами по росту стоимости в этом году стали города Дальневосточного федерального округа, где в декабре жилье на вторичном рынке в среднем оценивают в 87,7 тыс. руб. за 1 кв. метр, это на 10% выше, чем за прошлый год, и на 17% — уровня 2017 года. Самый заметный скачок произошел во Владивостоке. Вторичное жилье здесь сейчас стоит в среднем 125,1 тыс. руб. за 1 кв. метр.