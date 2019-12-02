Михаил Игнатьев поздравил коллектив хлебозавода №1 с юбилеем предприятия

В минувшую пятницу коллектив ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1» отметил свое 85-летие. В юбилейном торжестве принял участие Глава республики Михаил Игнатьев.

Актовый зал заводоуправления — в праздничном убранстве. Над сценой — баннер с надписью о юбилейной дате предприятия, а также о 55-летии трудовой деятельности его генерального директора, депутата Госсовета Чувашии Елены Бадаевой. 34 года из них она отдала руководству хлебозаводом.

Прибывают гости, среди которых сенатор Вадим Николаев, депутат Госдумы РФ Николай Малов, вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев. В зале звучит веселая музыка, слышится смех.

Собравшиеся выслушали взволнованный доклад своего руководителя о поистине славной истории завода, десятилетиями кормившего горожан хлебом насущным. А также о его дальнейшем развитии — предприятие не стоит на месте, постоянно модернизируется, расширяется ассортимент продукции. Глава Чувашии выразил благодарность коллективу за высокую ответственность в работе. «Вы трудитесь как одна команда, как одна большая семья. Делаете благое дело, обеспечиваете качественной, экологически чистой продукцией всех жителей Чувашии. И с каждым годом у вас показатели, несмотря на жесткую конкуренцию на потребительском рынке, растут. Если взять Чувашскую Республику, почти четверть покупателей вы обеспечиваете своей продукцией. И скоро, я думаю, предприятие по выручке от реализации товаров и услуг сможет преодолеть миллиардный рубеж», — сказал Михаил Игнатьев.

Особо он подчеркнул заслуги генерального директора. Ведь именно под ее руководством предприятие достигает высот. Елена Игнатьевна к тому же высокоэффективный государственный и общественный деятель, всегда защищающий и свой трудовой коллектив, и интересы жителей микрорайона, подчеркнул Глава республики.

На торжестве ветеранам предприятия и наиболее отличившимся сотрудникам завода вручены благодарственные письма, почетные грамоты. Руководителю хлебозавода за многолетний труд и существенный вклад в развитие местного самоуправления была вручена медаль Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Фото Максима Васильева: Михаил Игнатьев поздравлял тружеников завода во главе с генеральным директором Еленой Бадаевой под слоганом «Хвала рукам, что пахнут хлебом».