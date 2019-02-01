Чебоксарскому хлебозаводу № 1 — 85 лет

Служение хлебу не терпит суеты

Накануне юбилея специалисты предприятия вернулись с Международного смотра качества муки и хлеба, прошедшего с 25 по 27 ноября в Москве, с золотыми медалями и дипломом I степени за два вида хлеба: «Чăваш ҫăкăрӗ» и «Бородинский новый». Хлеб с топинамбуром на этом же смотре удостоился бронзовой медали. Это не первая и, разумеется, не последняя победа прославленного хлебозавода Чувашии. Наград различного достоинства — от городских и республиканских до престижных международных — у него не счесть. Ежегодно несколько видов изделий обязательно завоевывают призовые места на всероссийских смотрах качества. На сегодняшний день в числе призеров уже десятки наименований хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий. Все они заслужены за высокое качество производимой продукции. И, конечно, особое место в этом ряду занимает хлеб.

«В каждом зерне пшеницы скрыта душа звезды»

Есть в мире ценности, значение которых оспаривать нет нужды. Это земля, солнце, воздух и человеческая жизнь. В этот ряд можно поставить и хлеб — самый необходимый продукт. Как только древний человек с великим трудом взрыхлил землю, посеял зерно, собрал урожай и испек из него хлеб, он обрел и родину. По сути, история любой цивилизации — это история хлеба, потому что он олицетворяет собой жизнь. Ему поклонялись, воспевали в гимнах и священных песнопениях, о ниспослании его взывали к Всевышнему в трудные времена. Поэтому неуважение к хлебу всегда и везде считалось грехом сродни святотатству. С малолетства детей учили ценить и беречь его как самое дорогое. Однако, если в старину считалось тяжким грехом выбросить хоть маленький кусочек хлеба, то, к сожалению, в современном обществе — «обществе потребления» — мы стали утрачивать восприятие хлеба как первоосновы.

Сегодня в магазине хлеб доступен всем, но прежде чем попасть на стол, он проходит невероятно сложный путь. Чтобы вырастить зерно, люди трудятся на земле в любую погоду, с раннего утра до позднего вечера. А земля живет по своим законам. Труд земледельца состоит в том, чтобы распознать ее характер, раскрыть все ее тайны. И тут ему требуются терпение, знания, опыт и талант. Только по прохождении всех испытаний — жары и дождей, а порой и заморозков — земля благосклонно возвращает человеку свои плоды золотыми зернами.

Священность хлеба выработана тысячелетиями — и, увы, не только человеческими потом, но и кровью, миллионами жизней. Хорошо известно: где возникает проблема с хлебом, там сразу начинаются потрясения. Так было в любой цивилизации — в древнем мире, в средние века, так происходит и сегодня. И хорошо, что у нас есть надежные защитники от подобных хлебных потрясений.

Главные люди

Всегда считалось, что те, кто отвечает за хлеб — самые главные люди. И вот какие люди поднимали Чебоксарский хлебозавод № 1. Началом его образования стало 2 декабря 1934 года. В этот день Президиумом Чебоксарского городского Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов было принято решение предоставить под хлебопекарню № 2 помещение закрытой Покровской церкви. В довоенную пору пищевая промышленность Чувашской Республики была маломощной как по техническому оснащению, так и по объему выпускаемой продукции. В пекарне работало всего 15 человек. Не было никакой механизации, все операции по выпуску трех-пяти наименований хлебобулочных изделий выполнялись вручную. Муку на предприятие привозили в мешках, просеивали, тесто месили вручную в корыте размером 3х1 метр. Формовали хлеб тоже вручную, сажали деревянной лопатой в две жарочные печи, которые топили дровами. Всего выпекали три тонны ржаного хлеба в сутки.

«Помню темный, вязкий, маленький кусочек хлеба. Только один кусочек. На всех — взрослых и детей. И мама медленно режет его на одинаковые кубики. Помню, как я на коленках ползала по полу в надежде найти хоть какую-нибудь крошку хлеба. Помню свою бабушку, старенькую, худенькую. Она часто отдавала нам, детям, свой паек. Помню маму, больную, обессиленную, которая вместе с другими женщинами тащила плуг по колхозной пашне. И эта память все годы жжет мое сердце ненавистью к войне». Это воспоминание о военном детстве сегодня часто используется школьными учителями во время презентационных уроков. Было бы хорошо, если бы это дошло до молодых сердец! А тем, чье детство и юность пришлись на лихие годы Великой Отечественной войны, тем, кому пришлось вкусить хлеб с опилками и лебедой, — оно навечно врезалось в память. В суровых условиях военного времени контроль за качеством и количеством хлеба ужесточился. При выпечке хлеба разрешалось добавлять в тесто картофель, в случае отсутствия масла — заменять его древесной мукой. Такая мука изготовлялась из древесины и коры пород дерева, не имеющих специфических запаха и горечи: липы, липовой коры, клена… В 1943 году торговля хлебом в Чебоксарах производилась с перебоями. График отпуска хлеба из пекарни и завоз хлеба в магазины не выполнялся. Тем не менее перед пекарней был поставлен план выпуска 461 тонны ржаного хлеба. Требовался также выпуск сухарного хлеба — 50 тонн. После войны по пятилетнему плану на 1946-1950 годы необходимо было увеличить выпуск хлебобулочных изделий до 2100 тонн, что на 18,3% больше, чем в довоенном 1940 году. Довести удельный вес механизированной выпечки хлеба до 80%, внедрить в хлебопекарную промышленность усовершенствованные конвейерные печи.

После ремонта пекарня № 2 стала работать на полную мощность, увеличила выработку с 14 до 25-26 тонн в сутки. В конце 1947 года она была переименована в Хлебозавод № 1. Так крупнейший хлебопек города Чебоксары (55,8% выпуска хлебобулочных изделий) был официально признан Первым. Продовольственная программа предусматривала расширение ассортимента продукции, кроме хлеба предполагалось производить пирожки с повидлом, пончики, морс, сироп. Но главным наименованием оставался хлеб — 95%. А далее правительством Чувашии стали приниматься меры по строительству новых, расширению и реконструкции действующих заводов. Выпуск продуктов питания и хлебобулочных изделий было намечено увеличить более чем на 40%. Постепенно и хлебозавод стал набирать темпы. В 1981 году в связи с вводом в действие гидроэлектростанции оборудование из бывшего здания церкви перевезли в новый корпус на юго-западной окраине города. На месте «покровского» хлебозавода теперь простирается Чебоксарский залив.

Под лежачий камень вода не течет

10 июня 1985 года Чебоксарский хлебозавод № 1 возглавила Елена Игнатьевна Бадаева — через 21 год после того, как впервые переступила его порог. Накануне назначения ей исполнилось 39.

Любое высокое назначение всего лишь аванс. Взлететь и далеко улететь — принципиально разные вещи, тем более что полет предстоял нелегкий. Путевку на взлет молодой директор получила в самом начале бурных социальных потрясений в стране, именуемых перестройкой. Значит, ей предстояло стать «прорабом перестройки». Кто не знает — прораб это сокращение от «производителя работ», главного действующего лица на любой стройке. Он не только начальник, но и непосредственный участник действа, его мотор.

Сама она утверждает, что ей никогда в жизни не было легко (всегда умела нагружать себя под завязку), но начальный период управления заводом по напряженности не сравним ни с чем. Рассказывает: «Из пяти линий работали только полторы. На такой огромнейшей производственной площадке в сутки кое-как вырабатывали семь тонн продукции. Перенесенное со старого завода родное для меня бараночное производство еще худо-бедно работало, а вот хлеб печь совсем не умели. Наш круглый белый хлеб никто не брал, возвращали вагонами. Я еще не приступила к работе, а уже лежал приказ, что надо начинать выпускать хлеб «Дарницкий» подовый. Но не получался хлеб! К заводу прочно пристал ярлык бракодела. Стояло, плесневело все. С момента ввода в строй до моего прихода завод был безнадежно убыточным. Да, многих на первых порах пришлось попросить с работы. Такие меня называли «врагом народа». Другие, наоборот, за мной пошли. Поверили и пошли. Почему? Да потому, что я за многих сама работала, поднимая завод, не считалась ни со временем, ни с семьей — ни с чем. Что я сделала для того, чтобы «лежачий» завод заработал? Изначально установила предельно четкие отношения между собой и подчиненными: мы — одна команда, вы добросовестно трудитесь, я со своей стороны делаю все возможное для вашего благополучия. А поскольку я каждый день подтверждала эту установку конкретными делами, то скоро мне поверили, и все настоящие работяги начали помогать. Говоря «работяги», я имею в виду всех любящих трудиться и преданных делу — как рабочих, так и специалистов. Ну и… нужно было время. Оно все и всех расставляет по своим местам. Да, сюда приходили разные люди, с разным настроением. Некоторым хотелось побыстрее заработать и уйти. У меня же другая позиция. Как говорится в известной чувашской поговорке, «Чӑх сӑхсах тӑранать» — «Курочка по зернышку сыта бывает». На практике это означает: не хапай, работай честно, с душой, помогай товарищам — и все у тебя будет. Первую прибыль мы получили за второе полугодие 1985 года. Целых 19 тысяч рублей — это были неплохие деньги по тем временам».

А теперь послушайте, как звучат сегодняшние цифры хлебозавода № 1, они совсем иные, намного солидней: только за прошедшие пять лет (2014-2019) выработано и реализовано продукции 74014,5 тонны, что на 6435,3 тонны больше, чем за предшествующие 5 лет (2009-2014), или составляет 109,5%. С хорошими темпами работает предприятие в текущем году, опережает темпы выработки по сравнению с 10 месяцами прошлого года на 105,5%, или на 668,3 тонны. Разработано и внедрено в производство 138 новых наименований продукции.

Благодаря фантастической целеустремленности у генерального директора Елены Бадаевой все получилось. Она называет себя счастливым человеком. Еще бы! Возглавляемый ею хлебозавод кормит родные Чебоксары отменным хлебом. Созданное ее командой предприятие известно на всю Россию, чем Чувашия, естественно, вправе гордиться. Под две, наверное, тысячи работников завода — действующих и вышедших на пенсию — благодарны ей за достойную оценку их труда и добрую, открытую, созидательную атмосферу в коллективе. Другие многие тысячи признательны Бадаевой за благотворительность — часто немедленную и всеобъемлющую. Судите сами: только за последние два десятка лет на спонсорскую и благотворительную деятельность предприятие из своей прибыли направило свыше 34 млн рублей. Немало своих личных средств Елена Игнатьевна выделяет на нужды микрорайона: детским садам, школам, больницам, учреждениям культуры, храмам и монастырям, различным ветеранским общественным организациям, многодетным семьям и отдельным людям. Поддержку получают также физкультурные и спортивные общества, ежегодно проводятся турниры по вольной борьбе среди детей 14 лет и младше на ее призы как депутата Госсовета Чувашии. И это лишь малая часть добрых дел. За выдающийся вклад в дело возрождения и процветания мира, за бескорыстную щедрость Чебоксарский хлебозавод № 1 занесен в Книгу почета Международного благотворительного фонда.

При этом не станем забывать: благотворительность — лишь малая толика вклада Бадаевой и ее команды в общественное благополучие. Другая, основная, часть — это колоссальные налоговые отчисления высокоэффективного предприятия в общественные финансовые «закрома» — бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. За последние пять лет оно принесло в казну республики 666 951 649 рублей, а за 20 лет (2000–2019 гг.) — 1 632 135 521 рубль. Вот что означает для народа умелое и дальновидное управление отдельно взятым ранее убыточным заводом. Хлебозавод № 1 внес весомый вклад не только в экономику, но и в историю Чувашии, поскольку в нем заложен огромный потенциал, формирующий любовь к родному краю, уважение к труду.

Недавно, в августе этого года, Елена Игнатьевна отметила свое 55-летие трудовой деятельности на хлебозаводе № 1, из них 35 лет — во главе предприятия, находящегося в авангарде хлебного производства Чувашии. Биографии Чебоксарского хлебозавода № 1 и его руководителя, чьи судьбы связаны неразрывными нитями, повторяют себя одна в другой: от простой уборщицы до генерального директора, от отстающего завода — в лидеры.

Сегодня Елена Бадаева — успешный топ-менеджер высочайшего класса, опыт деятельности которой является наглядным примером для молодых людей, обдумывающих свою жизнь. В наше время молодым людям, ищущим возможности реализовать себя в каком-то важном и нужном деле, ее пример — своеобразный ориентир, а возможно, и вектор во всей последующей жизни. Ее жизнь — глубоко пронзительная история человека с непростой судьбой, сделавшего свою биографию собственными руками и посвятившего жизнь одной из самых мирных профессий на земле. Эта история наполнена личными радостями, переживаниями и сомнениями. Признание рядом идущих с тобой людей — своих коллег, и ощущение их товарищеского плеча в трудную минуту — дорогого стоит, это всегда согревает душу. Значит, более полувека отданы родному заводу не зря.

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ГАЙДАЙ, технический директор хлебозавода № 1: — Особое внимание предприятие уделяет инвестициям в основное производство. Капитальные вложения направляются на расширение производственных площадей, закупку и обновление технологического и вспомогательного оборудования, как на производстве, так и фирменной торговле, автотранспортного парка, внедрение энергосберегающих технологий, развитие сети фирменной торговли. За последние пять лет на эти цели использовано более 229 млн 345 тыс. руб. На сегодняшний день у нас имеются 4 производства, которые выпускают огромный ассортимент хлебобулочных изделий, поставляемых в город Чебоксары и районы республики. Мы стараемся удовлетворить спрос наших скрупулезных покупателей. Техническое перевооружение коснулось основных производств: хлебного, бараночного, кондитерского, мелкоштучного. Технологическое оборудование у нас от лучших производителей в мире, оно позволяет нам выпускать высококачественную продукцию.

Вернуться к истокам

Удивительное дело: мы не патриоты. Всегда клюем на чужеземное. Вот, например, французские багеты. Когда они свежие, то да — съедобные, а уже через час — «резина». Про свое же говорим: ах, устарело! зависли в 80-х годах прошлого века! Но люди уже начали понимать — хватит есть отраву. А многие идут еще дальше и говорят: хорошо, что Запад против нас ввел санкции, надо вернуться к своим истокам.

Хлеба с чувашским названием — «Чăваш ҫăкăрӗ» и «Сывлӑх» — оба обладатели золотых медалей — личные разработки генерального директора хлебозавода № 1 Елены Бадаевой. Это живая традиция, неизменно сохраняющая цепь преемственности поколений. Так готовила хлеб ее мама: заваривала шишки хмеля, процеживала и на этой вытяжке месила тесто. Выработка этих двух видов хлеба — очень длительный процесс. Он продолжается 24 часа. Но там, где нет времени, нет лучшего качества.

В хлебопечении мука, вода, соль, дрожжи (или закваски) использовались из века в век. В центральных районах России закваски издавна вырабатывали из шишек хмеля, который произрастал здесь в больших количествах. Но с ростом промышленного производства хлеба «капризные» хмелевые закваски стали применять все реже. Дело в том, что массовому хлебопечению требовались большая устойчивость заквасок к разнообразным внешним воздействиям, высокая производительность, хорошая сохраняемость и другие свойства, которым хмелевые закваски перестали удовлетворять. В результате эта традиция хлебопечения постепенно стала исчезать.

Однако, успешно решив с помощью дрожжей задачу устойчивости промышленного тестоведения, хлебопеки столкнулись с другими проблемами: резко снизились сроки хранения хлеба, в некоторых случаях в нем сохранялся неприятный дрожжевой запах, а желудочно-кишечный тракт многих людей труднее адаптировался к таким продуктам. Старинный процесс хлебопечения на заквасках был лишен этих недостатков, поэтому внимание специалистов сейчас вновь обращено к полузабытым рецептам предков. Собственная рецептура и уникальная технология хлебопечения с использованием шишек хмеля, возрожденная на Чебоксарском хлебозаводе №1, позволили предложить вниманию покупателей удивительные продукты. Испеченный на хмелевых заквасках хлеб обладает великолепными ароматом и вкусом, долго не черствеет и не плесневеет.

Специальная хмелевая добавка на основе природного сырья позволяет привнести в конечный продукт около 300 необходимых человеку микроэлементов и соединений. Шишки хмеля содержат большое количество смол и эфирных масел, которые являются мощными фитонцидами, подавляющими рост грибков, простейших, а также оказывающими общестимулирующее, противовоспалительное, регенерационное, противоаллергенное и другие полезные воздействия на организм. Кроме того, такой хлеб дольше сохраняет свежесть, на его поверхности не появляется плесень даже при длительном хранении. На основе проведенных многочисленных испытаний стало известно, что в процессе пищеварения хлеб с использованием шишек хмеля обеспечивает максимальный сокогонный эффект. Этот продукт привносит в организм полезные соединения и микроэлементы в естественной форме, чего нет ни в каких других традиционных сортах хлеба.

НИНА ВЛАДИМИРОВНА ДМИТРИЕВА, начальник производственно-технической лаборатории: — Мы вырабатываем продукцию по классической технологии, без использования улучшителей, сухих дрожжей, усилителей вкуса и заменителей сахара. При этом в составе рецептур только натуральные компоненты: пшеничные отруби, пшеничные зародышевые хлопья, солод, семена подсолнуха, льна, овсяная мука, сухофрукты, сухое молоко и творог. Сотрудничаем только с надежными и проверенными поставщиками. На предприятии строгий входной контроль сырья и технологическая дисциплина. Работаем на качественной муке, соответствующей ГОСТу. И все это позволяет нам выпускать не только качественную, но и вкусную, полезную для организма человека продукцию, признанную и любимую нашими покупателями. На нашем предприятии каждый знает, что сегодня благополучие предприятия зависит только от качества выпускаемой продукции. Чтобы держать свою марку так же гордо, как держали до сих пор.

Для России проблема питания всегда была актуальна. Но в современных социально-экономических условиях формирование государственной политики в области здорового питания — это еще и жизненная необходимость, поскольку питание, неадекватное физиологическим потребностям организма, может представлять потенциальную угрозу национальной безопасности страны. По данным Института питания РАМН, значительная часть населения нашей страны (всех возрастных и профессиональных групп, в том числе дети дошкольного и школьного возраста, учащаяся молодежь) испытывает острую нехватку большого количества микронутриентов в продуктах питания. Так, 40-60% детей и школьников недостаточно обеспечены витаминами С, В1, В2, B6, фолиевой кислотой, каротином. Поливитаминный дефицит во многих регионах сочетается со значительным недополучением организмом многих макро– и микроэлементов, в том числе кальция, железа, йода. Поэтому усилия органов власти направлены на решение задач, связанных с организацией здорового питания населения России. Так, «Основы государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 г.» определяют в качестве приоритетной задачи в том числе производство пшеничной муки высшего и первого сортов, а также высококачественных хлебобулочных изделий. Кому, как не пекарям, бороться с этой бедой? Недаром же хлебопечение именуют социально значимой и даже стратегической отраслью экономики.

На том и стоим

Возврат к истокам напрямую связывает нас с богатейшей историей хлебозавода. Это же фантастика: он 85 лет кормит Чебоксары! Этим нужно гордиться, это заставляет «соответствовать». Быть может, именно поэтому покупатели выбирают «бадаевский» хлеб. Говорят: они душу вкладывают, у них очень вкусный хлеб. А душа откуда? От человека. Вот так команда Бадаевой и живет: рукам — работа, душе — праздник. И работы у них впереди еще невпроворот.

Для многих руководителей предприятий важнее всего получить прибыль — и все. А генеральный директор хлебозавода №1 учитывает и промышленную безопасность, и экологию, и охрану труда. Она понимает важность своевременной замены изношенного оборудования, причем старается покупать всегда самое лучшее из того, что имеется на рынке. Она инвестирует средства не только в оборудование, но и в людей, в их обучение. Немыслимый для пищевой промышленности факт: процентов 60-70 работников хлебозавода имеют высшее образование. По сути, она вкладывает не только в почти 800 человек, работающих на предприятии, но и в их семьи. Нормально зарабатывая, люди могут и детей воспитывать, дать им образование, обеспечивать им будущее.

Слово — мастерам своего дела

НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА ПЕТРОВА, пекарь-мастер хлебного цеха:

— На хлебозаводе работаю с 1996 года. Начинала, как все, с нижнего звена, машинистом тесторазделочных машин. Далее научилась печь свой самый любимый черный хлеб «Дарницкий». Сейчас условия работы — лучше и не надо. Автоматизируются производственные линии: собираются поставить новую печь, тестомесильную, тесторазделочную машины. Людей, работающих рядом со мной, знаю не один десяток лет. Мы действительно чувствуем себя как одна семья. Все стараются держаться за свои рабочие места, почему бы и нет? Сама я планирую проработать на этом предприятии до выхода на пенсию. Как говорится, от добра добра не ищут.

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА МИХОПАРОВА, тестовод бараночного цеха:

— Я здесь с 1984 года, можно сказать, что уже срослась со своим родным хлебозаводом. Скоро будет 35 лет, как я начала работать в этих стенах. Мне всегда нравилась моя работа, но то, что было три десятка лет назад, ни в какое сравнение не идет с тем, что стало с предприятием сейчас. Раньше мы все делали вручную, а сейчас на самых сложных участках нас заменяют автоматы. Я очень благодарна нашему генеральному директору, она делает все возможное, чтобы облегчить жизнь простых работников, и не забывает стимулировать за хорошую работу. Лично я, как и многие другие, имею звание ветерана труда, награждена множеством грамот.

ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА ФЕДОРОВА, старший мастер цеха по выпуску мелкоштучных изделий:

— Наш цех ежедневно вырабатывает широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий. Стараемся, чтобы на прилавки наших магазинов поступала только свежая продукция, которую производим из высококачественного натурального сырья. Ассортимент время от времени пересматриваем в зависимости от предпочтений потребителей. Наши новинки — так называемые сушки «малюточки» и «микрушки». Последние — самые маленькие из всех сушек. Их можно щелкать как семечки, сами лезут в рот. Думаю, что нашу продукцию ценят исключительно за отличный вкус, высокое качество и доступные цены.

МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА ПЕТРОВА,

бригадир первой бригады кондитерского цеха, заслуженный работник пищевой промышленности Чувашской Республики:

— Работаю на заводе с 2002 года, с того самого момента, когда открылся наш цех. До этого была кондитером на другом предприятии. Пригодился ли прежний опыт? И да, и нет, потому что здесь мы нарабатываем свой собственный опыт, который не сравнить ни с чем другим. Как и в советские времена, на хлебозаводе действует система наставничества, когда старшие учат младших. Для меня таким учителем стала Валентина Антоновна Антонова, я благодарна ей за переданные мне знания. Сейчас у меня есть и свои ученики. Мне нравится, что здесь нет застоя: мы ежемесячно внедряем все новые и новые виды продукции, готовим торты — один краше другого. У нас всегда много индивидуальных заказов к юбилеям, годовщинам, дням рождения и другим датам. Каждый из них мы стараемся выполнить как художественное произведение, чтобы торт действительно занял самое главное место на праздничном столе и принес радость всем, кто его пробует.

ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА ИВАНОВА, коммерческий директор:

— С 2009 года на заводе действует система менеджмента качества ИСО 9001, в 2013-м получен сертификат менеджмента качества безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ИСО 22000. И наш завод одним из первых среди хлебозаводов города и республики сертифицирован по данным системам менеджмента качества и безопасности пищевой продукции.

На сегодняшний день у нас более одной тысячи покупателей-предприятий розничной торговли. С учетом торговых сетей — свыше полутора тысяч. Расширяется собственная сеть фирменной торговли «Калач», они расположены уже в 54 точках в Чебоксарах, Новочебоксарске, Козловке, Моргаушах, Урмарах. Кроме того, мы поставляем свою продукцию и в соседние регионы — в республики Татарстан и Марий Эл, в Ульяновскую, Нижегородскую и Кировскую области. Кстати, очень большим спросом за пределами республики пользуются наши баранки.

Да, конкуренция на рынке хлебобулочных изделий высока, но она только подстегивает производителей выпускать более качественную, более востребованную продукцию. Постоянно изучаем, анализируем рынок. Считаю, что покупатель голосует прежде всего рублем. Мы имеем возможность держать стабильные цены — не повышаем их на основные виды выпускаемой продукции. Это дает нам дополнительное преимущество перед теми же пекарнями, которых в городе теперь стало множество.

У нас тоже (правда, меньше года) работает пекарня на улице Энтузиастов, 23, на базе фирменного магазина «Калач-5». Мы его открыли под брендом «Пекарня хлебозаводского качества», т.е. там стоит оборудование мировых лидеров. Пекарня полностью соответствует всем санитарным нормам, что показала проверка Роспотребнадзора. Там производится весь ассортимент наилучшего качества, представленный непосредственно в магазине. Здесь же выпекается, здесь же реализуется. Вы спросите: что мы хотим этим сказать? Мы специально сделали эту пекарню стеклянной, чтобы покупатель видел, что все делается не «на коленках», а на серьезном оборудовании. Можно наблюдать за работой пекарей в так называемом «онлайн-режиме», что само по себе является увлекательным процессом. Можно видеть, как выпекаются горячие домашние пирожки прямо у тебя на глазах. Пекарня работает с раннего утра, поэтому люди, живущие по соседству, уже с 7 часов приобретают свежую выпечку к завтраку.

Покупатель волен выбирать: или брать по-настоящему качественную продукцию, или же «кота в мешке». Тот, кто заботится о своем здоровье, все равно будет покупать продукцию хлебозавода. И мы им за это очень благодарны.

ЕЛЕНА ИГНАТЬЕВНА БАДАЕВА о соратниках и коллективе:

— 85-летие образования хлебозавода отметим скромно, но обязательно оценим успехи хлебопеков. Наши ветераны заслуживают подлинного уважения. Их труд нами оценен по достоинству. Многие из них трудятся на предприятии 30-35 и даже более лет. У некоторых ветеранов в трудовых книжках только одна запись: «Хлебозавод № 1».

За 10 последних лет представлены к государственным, ведомственным наградам, а также наградам местных органов власти 262 работника. Каким коллектив создашь, так он и будет работать. Сейчас я могу себе позволить не вникать в каждую мелочь. Специалисты выращены, функции распределены. Но чтобы такого достичь, мне пришлось много поработать. Причем в прямом смысле этого слова.

Хлеб, казалось бы, не тот продукт, про который надо рассказывать. Покупатель же выбирает то, что ему нравится. Но прежде нужно донести до него этот продукт, чтобы он смог его попробовать, а попробовав — полюбить. Я всегда знала, что помощи ждать неоткуда, а за моей спиной — люди. Каждый смотрит на меня, верит в меня, берет с меня пример. Я не могу себе позволить опустить руки. Поэтому мы всегда, в любых условиях не стоим на месте, а двигаемся только вперед.

Татьяна Ильина