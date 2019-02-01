Три человека погибли при столкновении Kia Rio с трактором в Яльчикском районе

ДТП произошло в субботу, 7 декабря, в 18:40.

22-летний житель Яльчикского района, двигаясь на автомобиле Киа Рио по автодороге «Калинино-Батырево-Яльчики», из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с трактором МТЗ с прицепом, груженным дровами.

В результате ДТП погиб водитель Киа и две его несовершеннолетние пассажирки — ученицы 8 и 10 класса.

По данным ГИБДД, за 2019 год водитель с 2-летним стажем 6 раз привлекался к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, в основном за превышение скорости. У водителя трактора состояние опьянения не выявлено.

Сопутствующими ДТП факторами в ГИБДД называют темное время суток и возможное превышение разрешенной скорости водителем иномарки. Не исключается также, что водитель отвлекся от управления автомобилем.

Фото ГИБДД МВД по Чувашии