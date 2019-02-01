Как нотариус может помочь совершить сделку с недвижимостью?

Квартира в законе

Сделки с недвижимостью — та сфера, с которой рано или поздно приходится сталкиваться практически каждому из нас. В последние годы в законодательство в части оформления таких сделок внесены изменения. О чем надо знать, обращаясь к нотариусу по этому поводу, мы попросили рассказать президента Нотариальной палаты Чувашской Республики Елизавету Соколову.

— Какие сделки с недвижимостью требуют обязательного удостоверения у нотариуса?

— В настоящее время по закону обязательного нотариального удостоверения требуют несколько видов сделок с недвижимостью. Это сделки по отчуждению (продаже, дарению и другое) долей в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество, за исключением отчуждения всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. Закон требует обязательного удостоверения сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом при опеке или если речь идет о доверительном управлении. Не обойтись без нотариуса, если отчуждается недвижимость, принадлежащая несовершеннолетнему или взрослому человеку, но признанному ограниченно дееспособным.

Обязательное удостоверение сделки может быть установлено соглашением сторон, даже если по закону ее нотариальное удостоверение не требовалось.

— В чем преимущество нотариального удостоверения сделок?

— Преимущество нотариального удостоверения — полная имущественная ответственность нотариуса, удостоверившего сделку, за ущерб, причиненный по его вине, сокращенные сроки регистрации прав в Росреестре.

— Гражданин купил квартиру по договору долевого участия, дом еще не ввели в эксплуатацию. Может ли он каким-то образом распорядиться этим имуществом, например, подарить свою квартиру?

— Если дом не сдан в эксплуатацию и право собственности на квартиру не зарегистрировано в Росреестре, можно заключить лишь договор уступки права требования (цессии). Только после сдачи дома в эксплуатацию, подписания акта приема–передачи квартиры и оформления квартиры в собственность гражданин сможет заключить договор дарения квартиры.

— Бабушка хочет подарить квартиру внуку (правнуку), которому всего несколько лет. Возможно ли оформление договора дарения на имя несовершеннолетнего?

— Возможно, в силу статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Данный принцип называется «свобода договора», а потому бабушка вправе подарить свое имущество любому лицу, какому только пожелает, вне зависимости от возраста одаряемого. Договор дарения от имени внука или правнука будут подписывать его законные представители.

— Супруги хотят составить соглашение о разделе совместно нажитого имущества в связи с расторжением брака. Обязательно ли оформление данного соглашения у нотариуса?

— Соглашение о разделе совместно нажитого имущества подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Оно может быть оформлено супругами как в браке, так и после расторжения брака.

— При совершении сделки с недвижимостью, с какой стоимости (рыночной или кадастровой) имущества необходимо уплатить нотариальный тариф?

— При исчислении нотариального тарифа возможно учитывать и кадастровую, и рыночную стоимость — все зависит от вида имущества и требований ст. 333.25 НК РФ. Если супруги предоставляют несколько документов об оценке, то используется наименьший размер оценки.

— Гражданка обратилась к нотариусу по вопросу совершения нотариальных действий от имени матери с выездом к ней на дом. Входит ли в стоимость нотариального тарифа обеспечение нотариуса транспортом?

— В соответствии с Основами законодательства о нотариате при выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей работы заинтересованные физические и юридические лица возмещают ему фактические транспортные расходы либо самостоятельно обеспечивают транспортом.

— Должен ли нотариус выдавать чеки в подтверждение получения денежных средств за нотариальные услуги?

— На основании статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной деятельности подлежит оформлению первичным учетным документом.

При совершении нотариусом нотариальных действий таким первичным учетным документом является реестр регистрации нотариальных действий (Письмо МНС РФ от 14.04.2004 № 33-0-11/285@ «О применении контрольно-кассовой техники нотариусами»).

Таким образом, выдача нотариусом чеков или иных документов, подтверждающих факт оплаты нотариального тарифа, законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

В то же время в соответствии со статьей 50 Основ по просьбе лица, от имени или по поручению которого совершено нотариальное действие, нотариус выдает выписку из реестра регистрации нотариальных действий, содержащую сведения о размере взысканного тарифа.

Беседу вел Сергей Федоров

Фото m.in-news.ru: К любым сделкам с недвижимостью нужно подходить очень внимательно.