В Чебоксарах прошел отборочный тур в национальную сборную WorldSkills Russia

К шоколаду – особый подход

…Глазированные эклеры, сладкая парочка фигурок из марципана и мастики, конфеты с начинкой, шоколадные трюфели и как верх мастерства – оригинальная шоколадная скульптура на постаменте… Трудное, но очень интересное задание создать такую аппетитную красоту получила десятка претендентов в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Кондитерское дело». Отборочный тур состоялся на днях в столице Чувашии.

Площадкой проведения испытаний как всегда стал Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции, ведь, как известно, он является специализированным центром Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Кондитерское дело». Как отмечают эксперты, принимающие чемпионаты и демонстрационный экзамен, база техникума на все сто соответствует требованиям стандарта Ворлдскиллс.

СПРАВКА «СЧ»: В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров. На международных соревнованиях по профессиональному мастерству наша страна ежегодно подтверждает мировое лидерство. На 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 национальная сборная России заняла 2-е место в общекомандном зачете, всего завоевав 14 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, а также 25 медальонов за профессионализм, один из которых взял участник сборной по компетенции «Кондитерское дело» Евгений Краснов – выпускник Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, в настоящее время мастер производственного обучения.

Сюда и приехали попытать счастья молодые кондитеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Тюмени и других городов России, в их числе «молодые профессионалы», успешно выступившие на чемпионате мира в Казани: обладатель серебряной медали, студент московского пищевого колледжа Александр Баканов и финалистка чемпионата, студентка Йошкар-Олинского торгово-технологического колледжа Дарья Сметанина. Честь республики на отборочном туре защищала третьекурсница Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, призер регионального чемпионата Ворлдскиллс Россия Ильсина Хамидуллина.

«Задача участников в ходе отборочного тура была показать все, на что они способны ради того, чтобы попасть в сборную. По итогам будет отобрана пятерка лидеров, и лишь один из них, самый лучший, в последующем сможет принять участие в международных соревнованиях, включая мировой турнир в Шанхае, — рассказала международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Кондитерское дело» Елена Леленкова. – Мы смотрим не только на то, как хорошо участник владеет профессиональными навыками, но и насколько он собран, последователен и психологически устойчив. Упорен ли в достижении своих целей, способен ли продолжать бороться, если что-то пошло не так… Критериев отбора много, но главное, ребята должны осознавать, что попасть в сборную – это очень ответственно, нужно будет много тренироваться, работать с полной отдачей и по-настоящему болеть за свое дело».

По словам Елены Николаевны, задания на отборочном туре были не менее сложными, чем на чемпионатах Ворлдскиллс. Все работы выполнялись вручную, без шоковой заморозки, при этом участник должен был продемонстрировать разные техники кондитерского дела, и чем сложнее – тем лучше. На кропотливую работу каждому выделялось 8 часов с получасовым перерывом на обед.

ЕЛЕНА ЛЕЛЕНКОВА, международный эксперт WS по компетенции «Кондитерское дело»: «Успех на Ворлдскиллс для молодого человека – это большой шаг в личностном и профессиональном развитии. А если ты еще и продолжаешь затем жить по принципу постоянного развития и совершенствования, то это уже залог успешной жизни и той работы, которая принесет тебе как хороший доход, так и моральное удовлетворение. В России профессия кондитера активно развивается и весьма востребована. Так что возможности для реализации есть, главное – огромное желание».

Труднее всего, по мнению нашей участницы Ильсины Хамидуллиной и ее наставника Ольги Герасимовой, ваять шоколадную скульптуру. При выполнении этого модуля используется только качественное натуральное сырье. «Шоколад бывает очень капризным и непростым в обращении, но стоит только поближе с ним познакомиться, попрактиковаться в работе, и он ответит покорностью, и в целом получится то, что было задумано», — нашла свой подход к материалу «с характером» Ильсина. Придать шоколаду нужную форму, по ее словам, можно с помощью темперирования, а проще говоря – то нагревая, то охлаждая его. И тут важно соблюдать баланс, где-то переборщишь, и шоколад перестанет быть «покладистым», будет вязким и не блестящим. Хорошо еще, что тема отборочных испытаний «Цирк» была известна заранее, так что у чебоксарской участницы и ее коллег из других городов была возможность заранее подготовиться.

«Готовились долго и упорно, совмещая учебу и тренировку, было сделано несколько пробных скульптур, если не успевала по времени, то поправляла свой план и снова бралась за работу», — призналась корреспонденту «СЧ» порядком подуставшая, но все же радостная Ильсина в конце испытаний. Теперь девушка с нетерпением ждет результатов. Ее мечта – не только попасть в сборную страны, но и стать настоящим профессионалом своего дела в будущем, ради этого она готова потрудиться.

И в «Сантехнике» шансы неплохие

Очный этап отбора в расширенный состав национальной сборной по компетенции «Сантехника и отопление» прошел также в Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства.

За право войти в сборную боролись четыре претендента: из Татарстана, Москвы и Чувашии. Республику представлял третьекурсник ЧТСГХ Александр Казынкин. В течение семи часов ребята должны были соорудить элементы системы отопления, применяя три вида трубопроводов из стали, меди и металлокерамики. Работу молодых профессионалов оценивали главный эксперт и тренер сборной Ворлдскиллс Россия Иван Власов и международный эксперт компетенции Алексей Евтюхин.

По словам менеджера компетенции, мастера производственного обучения Вадима Лобанова, лучший участник получит шанс участвовать в составе сборной на чемпионате Европы в Австрии и мировом чемпионате в Шанхае. «Приказ о зачислении в сборную будет немного позже, но Саша выступил достойно, думаю, его шансы высоки», — предположил Вадим Викторович. Несмотря на то, что компетенция в республике можно сказать молодая, открыта два года назад, наши ребята, по его мнению, добиваются хороших результатов. Что стало возможным и благодаря хорошей подготовке в ЧТСГХ, активному вниманию к рабочим профессиям властей республики и поддержке бизнес-сообщества, заинтересованного в молодых кадрах.

Фото Максима Васильева