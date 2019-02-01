…И книга о Максиме Дормидонтовиче в подарок

Грандиозным Гала-концертом в воскресенье 1 декабря в Чебоксарах завершился XXIX Международный оперный фестиваль имени М. Д. Михайлова. Растянувшиеся на две недели семь нынешних музыкальных вечеров, официально посвященных русской опере, внесли в фестивальную историю театра премьеру на семимиллионный грант Министерства культуры России, классические концерты с элементами шоу и экзотику африканских теноров.

Как уже писала «Советская Чувашия» в номере за 21 ноября, открывался этот праздник музыки новым спектаклем. Причем в «Царской невесте», приуроченной к 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова, упор был сделан не столько на классическую мощь, сколько на различные знаки и символы. Режиссер Сергей Шепелев и художник Леон Тирацуян из Йошкар-Олы попытались актуализировать русское средневековье путем вовлечения героев истории о третьей женитьбе Ивана Грозного в некое кольцо времени, а художник по костюмам Нина Фёдорова – наша землячка, работающая в Москве, решила боярские и купеческие одеянья почти в сказочном колорите.

На фестивале показали сразу две премьеры новой постановки. В партии Марфы и в одной и другой блистала солистка Татарского академического театра оперы и балета имени М. Джалиля Венера Протасова. На открытии в сольных партиях выступили солисты нашего театра Алексей и Галина Петровы, Дмитрий Сёмкин и Василий Николаев. Несмотря на премьерные волнения, актерский ансамбль зрителей покорил. Еще больше зрительской энергии получили артисты второго вечера, когда на сцену вместе с нашими солистами Маргаритой Финогентовой, Иваном Снигиревым и Ильей Гурьевым вышли солисты Большого театра — Александр Касьянов и Мариинского – Евгений Чернядьев. Остается пожелать новому спектаклю долгой жизни в репертуаре театра.

«Борис Годунов» Модеста Мусоргского не первый раз украшает афишу Михайловского фестиваля. Этой масштабной постановке уже 15 лет. И на сей раз за дирижерский пульт встал один из постановщиков этой оперы на нашей сцене – Сергей Вантеев, который сейчас работает в Нижнем Новгороде. В партии царя Бориса выступил гость фестиваля, солист театра Новая Опера Владимир Кудашев. А в образе Пимена восторг зала вызвал солист Большого театра Вячеслав Почапский, очень хорошо знавший внука Максима Дормидонтовича Михайлова – Максима Игоревича Михайлова, с которым он дружил. Незабываемый ансамбль с ними составили солисты Чувашского театра оперы и балета Иван Снигирев, Дмитрий Сёмкин, Маргарита Финогентова, Василий Николаев и другие.

К слову, приезжающие к нам солисты Большого, а также басы других театров мира, узнавая о фестивале имени великого баса Максима Михайлова, очень радуются, что есть такой фестиваль, преклоняясь перед талантом нашего земляка, уроженца деревни Кольцовка (ныне Вурнарский район Чувашии).

Еще один спектакль фестивальной программы – «Пиковая дама». Постановка постарше «Бориса Годунова», она идет на сцене нашего театра 26 лет. И представили ее без сокращений. Меломаны получили тот вариант, что написал Чайковский, а это почти три часа, где в главных партиях зрители имели удовольствие слышать и видеть Марию Еланову и солиста волгоградской «Царицынской оперы» Алексея Михайлова, а в роли Томского как старого знакомого опять встречали Александра Касьянова (Большой театр).

Партию Графини исполнила солистка Московского театра Новая Опера имени Е. В. Колобова Маргарита Некрасова, которую постоянные зрители увидели затем и в Гала-концерте.

Одной из изюминок фестивальной программы стал Концерт-посвящение памяти Дмитрия Хворостовского, в котором также приняли участие и наши солисты, и гости Чебоксар. В организации действа зрители сразу почувствовали руку московского режиссера Елены Артюхиной. Оркестр хоть и восседал на сцене и чудодействовал в своей роли под руководством Ольги Нестеровой, но выступал не только музыкальным партнером, но и взаимодействовал с участниками концерта и актерски. Вокалисты тоже не просто выходили на сцену, а то врывались, то интригующе запаздывали, дав голос за кулисами, активно передвигались по сцене во время пения, то есть были в образе не только посредством пения. В это время на экране была собрана коллекция изображений Дмитрия Хворостовского в самых различных партиях, некоторые из которых исполнили и участники концерта.

Хотя баритоновым репертуаром концерт не ограничивался. Блистали Михаил Журков и Алексей Петров, Маргарита Финогентова и Татьяна Прытченкова. Другие участники приехали из разных стран и республик. В том числе Ирина Дубровская из Италии, голос которой некоторые из зрителей сравнили с голосом ангела. В который раз поразил Леонид Сметанников. Профессор кафедры академического пения Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова настолько точно умеет выстроить, глубоко прочувствовать, так тонко огранить каждые слово, каждую ноту своих выступлений (будь то каватина Алеко или русская песня «Вдоль по Питерской»), что сразу ощущаешь – вот что такое настоящее мастерство.

Еще один концерт, «Тенора Южной Африки», несколько выбивался из рамок оперного фестиваля. Гости из Кейптауна, коллектив «Gugulethu», оперу, можно сказать, практически не поют. Их репертуар – популярные эстрадные песни. Хотя несколько оперных хитов было спето. А на подмогу африканским певцам в большом концерте пришли солистка из Перми Лариса Келль, Альдона Цкуа из Абхазии и Лю Иньлун из Китая. Такая вот музыкальная планета. Если хотелось чего-то необычного – то вот оно и было.

Гала-концерт также отличился. Как длительностью, он шел больше трех часов, так и поворотом в сторону яркой театральности, который также определила режиссер Елена Артюхина. Оркестр под управлением художественного руководителя Чувашского театра оперы и балета Дмитрия Банаева не занимал сцены, а традиционно для спектакля творил в оркестровой яме. Зато каждые ария или целая оперная сцена шли при декорациях, как театральных, так и видеорядом, а исполнители выходили в сценических костюмах. Да и составляя концертную программу, ее авторы не искали легких путей, включая в гала не только оперные хиты. Здесь звучали и «Адриенна Лекуврёр», «Летучий Голландец», «Миньон», «Дочери Заведея» и даже «Идоменей». То есть, развлекая, нас еще и просвещали. Вот только в фестивале, посвященном русской опере, в итоговом концерте русской оперы, таким образом, получилось совсем немного. Лишь на самый финал.

В этом году в рамках XXIX Международного оперного фестиваля прошло и рекордное количество фестивальных выездных концертов. Они звучали в Вурнарах, Моргаушах, Батырево, Красных Четаях и Цивильске.

Презентация издания Знаменательно, что на нынешнем фестивале, а именно на гала-концерте, состоялась презентация книги, посвященной жизни и творчеству Максима Дормидонтовича, выпущенной в Чувашском книжном издательстве в библиографической серии «Замечательные люди Чувашии». Первый экземпляр издания был торжественно вручен Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, присутствующему на итоговом фестивальном концерте. Представляя труд, один из авторов монографии, доктор искусствоведения Михаил Кондратьев, сказал, что в этой книге об уникальном артисте и человеке удивительной судьбы открывается заново, то, чего о нем раньше предпочитали не говорить. Например, мало кто знает, что обладатель редкого голоса бас-профундо пел в Омске на церемонии «венчания на царство», то есть назначения Александра Колчака Верховным правителем Российского государства и главнокомандующим русской армией – в то время Максим Михайлов был в Омске протодиаконом. Приписывают ему и загадочную «дружбу» со Сталиным, к которому Народного артиста СССР часто увозил наряд НКВД прямо к накрытому столу, за которым генералиссимус и певец молча сидели, курили и пили вино. В судьбе его было немало неожиданных поворотов. Он спел в 25 операх, снялся в 4 фильмах, в том числе «Черевички» и «Борис Годунов».

Фото Максима Васильева