Чебоксары стали лауреатом всероссийской премии «Грани театра масс»

Это высшая награда страны в области театрализованных массовых представлений и праздников. Победить удалось в номинации «Лучший праздник — День города», предложив на суд жюри театрализованное представление «Чебоксары — город твоих побед!»

За пятьдесят минут постановка познакомила зрителей с историей столицы Чувашии: показала строительство Чебоксарского кремля, устроила встречу с Екатериной Великой и Василием Чапаевым, отразила годы Великой Отечественной войны, унесла в космос вместе с Андрияном Николаевым и вернула в современность. В представлении приняли участие более 500 человек — творческие коллективы города, спортивные федерации, вокальные группы и народные артисты.

Премия «Грани театра масс» была учреждена в 2005 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации. Чебоксары уже удостаивались ее в 2015 году в номинации «Лучший спортивный праздник».