Ключи от нового дома вручили многодетной семье из Батыревского района

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Чувашии большое внимание уделяется проблеме обеспечения жильем многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

Так, в канун празднования Дня матери в торжественной обстановке многодетной семье Ивана и Тамары Чунчурских из села Сугуты Батыревского района вручили ключи от нового жилого дома. Строительство дома осуществлено за счет средств республиканского бюджета.

ЦИФРА 38 многодетным семьям Чувашии будет предоставлено жилье в 2019 году.

Напомним, что в соответствии с Законом Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, оказывается государственная поддержка в виде бесплатного предоставления жилых помещений по договорам социального найма. С начала реализации закона (с 2006 года) жильем обеспечено 329 многодетных семей.

В администрации Батыревского района состоялся семинар на тему «Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях». В нем приняли участие специалисты администрации района, главы и специалисты сельских поселений. В ходе семинара рассмотрены нормативные правовые акты Чувашской Республики, регулирующие вопросы учета органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку при строительстве (приобретении) жилых помещений; а также учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Были затронуты вопросы по обеспечению жильем молодых семей, обсуждались проблемные вопросы при постановке граждан на учет.

Семинар в таком формате проводился впервые и показал свою актуальность для обсуждения проблемных вопросов и поиска путей их решения.

Ольга Челышева

Фото www.cap.ru: Многодетной семье — просторный дом.

Материал подготовлен Минстроем Чувашии