В Новочебоксарске появился детский технопарк «Кванториум»

«Мы из будущего»

Приборы и оборудование как в самой современной научной лаборатории, передовые технологии, умные роботы и механизмы — в открывшемся вчера в Новочебоксарске технопарке «Кванториум» попадаешь будто в будущее. Фантастическую обстановку подчеркивали встречавшие гостей роботы-трансформеры Бамблби и Оптимус Прайм.

«Кванториум» в городе химиков расположился в стенах Новочебоксарского химико-механического техникума. Новая образовательная площадка создавалась в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и стала второй по счету в республике. Познавать новое и делать первые шаги в науку юные новочебоксарцы будут в шести специально оборудованных пространствах — квантумах. В Энерджиквантуме, например, работают будущие инженеры, в IT-квантуме — юные программисты, в Хайтек-квантуме и квантуме дополненной и виртуальной реальности — любители новых технологий, а в Биоквантуме — мальчишки и девчонки, увлекающиеся биологией.

Ежегодно в «Кванториуме» смогут бесплатно учиться около 800 детей. Занятия в детском технопарке начались задолго до его открытия — в дни осенних каникул здесь уже провели первый образовательный сбор «Инженерные каникулы», на котором новочебоксарские школьники познакомились с техническими профессиями, попробовали поработать на оборудовании, ставили эксперименты, собирали роботов и проходили увлекательные инженерные квесты.

С первыми успехами ребят ознакомился и Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он побывал в каждом из шести квантумов, а также пообщался с самыми маленькими воспитанниками «Кваториума» — детсадовцами. Малыши из новочебоксарского детского сада № 17 изучали минералы и увлеченно проводили первые в своей жизни опыты: погружали мел в стаканчик с уксусом. «В воде появились пузырьки, так мы видим, что выделяется углекислый газ», — объясняла подопечным педагог-психолог детского сада Наталья Осипова, которая занимается с ними еще и экспериментальной деятельностью.

В Наноквантуме внимание гостей привлек необычный микроскоп, изображение с которого передается на большой экран. «Два миллиона стоит», — пояснили в технопарке. Наставник Сергей Чунихин, аспирант ЧГУ, и ребята вместе рассматривали в него микроскопический наночип и искали повреждения. В Хайтек-квантуме юные исследователи в белых халатах, как настоящие ученые, занимались 3D программированием и готовили презентацию робота-гуманоида, получившего имя InMoov. Голову устройства вместе с педагогами ребята распечатали на 3D-принтере. В соседнем помещении — настоящий производственный цех, оборудованный станками с числовым программным управлением. Здесь под руководством опытных наставников воспитанники осваивают различные производственные процессы.

В Виар(VR)-квантуме воспитанники постигали виртуальную реальность. Любители компьютерных новинок создавали игры и придумывали мобильные приложения для смартфонов. Так, одной из последних разработок ребят, рассказала ученица гимназии № 6 Мария Афанасьева, стало мобильное приложение для туристов, приезжающих в республику. Кипела работа и в IT-квантуме: одни ребята увлеченно собирали из конструктора машину, другие — электронную плату к ней. «Мы можем ей придумать любые функции: ехать, включать фары, уметь объезжать препятствия», — рассказывают наперебой младшеклашки Саша Александров и Илья Ушаков.

КСТАТИ Билет в профессию В этом году в рамках реализации региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в Чувашии также появились региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, центр развития современных компетенций детей — Дом научной коллаборации имени С.А. Абрукова на базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова и центр цифрового образования детей «IT-Куб» в Канаше. А в начале учебного года в сельских школах республики открылись 40 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В ближайшие два года в республике планируется создание еще трех мобильных детских технопарков «Кванториум» и двух центров цифрового образования «IT-Куб».

В Биоквантуме тем временем проводили медицинские исследования: подсоединив датчики к телу, ребята проверяли реакции организма на прослушивание разной музыки. А в Энерджиквантуме изучали устройство солнечных модулей, ветрогенераторов, экспериментировали с топливом для гибридных автомобилей. Ничуть не уступая наставнику Сергею Лаврушкину со знанием дела рассказывал о солнечной энергии десятиклассник новочебоксарской гимназии № 6 Андрей Дмитриев. В будущем молодой человек мечтает работать в этой перспективной области, так что знания, полученные в «Кванториуме», ему обязательно пригодятся.

Интерес к инженерным профессиям в «Кванториуме» не случаен — юных новочебоксарцев в будущем ждут на промышленных предприятиях республики. Здесь рассчитывают сотрудничать с ведущими производствами Чувашии.

«Впитывайте, узнавайте, дерзайте, — посоветовал Михаил Игнатьев школьникам. — Кто-то из вас станет ученым, инженером-разработчиком, врачом, профессором, предпринимателем. Мы хотим, чтобы в этой конкурентной среде вы были самыми продвинутыми и подготовленными, раскрывали свой потенциал и имели возможности для самореализации».

Условия в «Кванториуме» для этого самые подходящие. На его создание было выделено 107 млн рублей, из них более 73 млн — на оснащение высокотехнологичным оборудованием. Наставниками ребят стали высококвалифицированные специалисты — педагоги дополнительного образования, аспиранты и магистры ведущих вузов республики, инженеры и специалисты различных предприятий. Они, к слову, прошли строгий отбор федерального оператора «Кванториумов» в России — Фонда новых форм развития образования.

Фото Максима Васильева: В «Кванториуме» ребят обучают опытнейшие педагоги, а лучшие воспитанники смогут представлять республику на чемпионате рабочих профессий WorldScills. Вслед за крупными городами республики подобные образовательные центры появятся по всей Чувашии, заверили республиканские власти.