Сотрудники МВД по Чувашии разоблачили банду лжериелтеров

Квартира на миллиард

…Объявления мошенников были самыми привлекательными в Интернете. Во-первых, сама квартира, предлагаемая в аренду, выглядела просто как конфетка: евроремонт, стильная мебель, все удобства, удачное расположение, а во-вторых, цена за нее была не более пяти тысяч в месяц. Естественно, люди звонили, не подозревая, что «однушка» эта — обычная обработанная специалистом в фоторедакторе ловушка.

Телефонный номер — еще не ключ

«Низкая цена, конечно, настораживала, — рассказывает одна из потерпевших, — но все же повелась…» Менеджеры объяснили Елене, которая хотела снять квартиру в Новочебоксарске, что деньги нужно перевести немедленно и выслать им скрин чека, без этого телефонный номер хозяйки предоставлен не будет.

Но оказалось, что телефонный номер — это еще не ключ к заветным квадратным метрам. Встретиться с хозяйкой Елене так и не удалось: у той все время находились различные отговорки, а после пары звонков женщина и вовсе перестала брать трубку. Горожанка со слезами умоляла менеджеров помочь, так как осталась без денег и крыши над головой с маленьким ребенком на руках, но не дождалась ничего, кроме «других вариантов», ничем не отличавшихся от массы подобных объявлений…

Сами себе не хозяйки

Чем больше оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике изучали заявления незадачливых квартиросъемщиков, тем больше убеждались, что здесь не просто гражданско-правовые отношения, а целая хитроумная схема отъема денег у населения. Потерпевшим высылали договор, который не имел под собой никакой юридической силы. Таким способом злоумышленники хотели придать сделке видимость законности, чтобы граждане смирились с потерей денег и не обращались в полицию. Фирма ведь предоставила телефон хозяев жилплощади, а все остальное — не их проблема.

Но это было не так. Так называемые хозяйки квартир, с которыми не удавалось встретиться ни одному из клиентов, состояли «в штате» той же компании. Менеджеры были в курсе, почему те не берут трубку после нескольких бесед с претендентами на элитное жилье: у них тоже были четкие инструкции не затягивать общение с потерпевшими. Главное, люди отдали деньги, а завтра найдется сотня новых желающих вселиться в несуществующие «еврохоромы».

Каждой «хозяйке», которых у фирмы было три, поступало от тридцати до шестидесяти телефонных звонков в день. Девушки с трудом успевали отвечать на них…

Золотая жила

26-летний житель Республики Татарстан, которого подозревают в организации нелегального бизнеса, быстро понял, какая это золотая жила. Он сам начинал с позиции так называемого менеджера колл-центра, потом пошел в гору вместе со своим промыслом и стал открывать офис за офисом, обучая персонал «профессиональным тонкостям».

Менеджеров набирали по объявлению в Интернете. Через некоторое время те, естественно, понимали, в чем заключается их «работа», но никто не уходил. Чем больше договоров заключал работник, тем больше зарабатывал и тем выше мог подняться по карьерной лестнице. Вплоть до руководителя офиса.

В период, когда компания попала в поле зрения чувашских оперативников и они кропотливо вычисляли офис за офисом, последних было уже десять в нескольких регионах России. В каждом — по семь-восемь клерков, зарабатывавших для своего шефа порядка шестисот тысяч рублей в день.

В августе нынешнего года казанца задерживали по подозрению в мошенничестве сотрудники полиции Северной Осетии, но почувствовавшего запах больших денег мужчину уже было не остановить. В его планах было открытие еще одного офиса в Нижнем Новгороде. Только оперативники знали, что этим планам не суждено сбыться. Готовилась масштабная операция в отношении предполагаемого организатора и всей его дружной команды.

Работает ОБОП

…Кипа распечатанных договоров и отметки на пластиковых досках на стене о клиентах, «обработанных» каждым из менеджеров. Рабочий день в чебоксарском офисе фирмы «рога и копыта» был в самом разгаре, когда туда ворвались крепкие парни в форме. «Работает отдел по борьбе с организованной преступностью МВД по Чувашии!» — объявили клеркам, ни один из которых не хотел сообщать на видеокамеру свои данные либо данные директора.

В операции участвовали порядка 150 сотрудников МВД по Чувашской Республике, Марий Эл и бойцов Росгвардии. Обыски и задержания прошли одновременно в Чувашии, Татарстане и Башкортостане при координации Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное организованной группой».

— География деятельности этой группы — вся Россия, от Калининграда до Камчатки, — говорит начальник отдела следственного управления МВД по Чувашии подполковник юстиции Евгений Ефремов. — От городов-мегаполисов до небольших населенных пунктов. Среди потерпевших были даже жители пострадавших от наводнения городов Иркутской области, которые срочно искали себе временное пристанище и нарвались на мошенников.

Потерпевших тысячи человек. Точное количество обманутых устанавливается. По версии следствия, за два года своего криминального бизнеса злоумышленники могли похитить несколько миллиардов рублей! Уголовные дела расследуются в Смоленской и Пензенской областях, Марий Эл, Карачаево-Черкессии и ряде других субъектов Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос о соединении материалов по всем эпизодам мошенничества данной группы и направлении их на расследование в Следственное управление МВД по Чувашии. По делу проходит 12 человек, основной фигурант заключен под стражу.

Фото Фото Натальи Васильевой и Сергея Паргеева, пресс-служба МВД по Чувашии: Рабочий день лжериелтеров, предлагавших клиентам несуществующие квартиры, был прерван визитом сотрудников полиции в сопровождении бойцов Росгвардии…