Сотрудники МВД по Чувашии разоблачили банду лжериелтеров

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Квартира на миллиард

…Объявления мошенников были самыми привлекательными в Интернете. Во-первых, сама квартира, предлагаемая в аренду, выглядела просто как конфетка: евроремонт, стильная мебель, все удобства, удачное расположение, а во-вторых, цена за нее была не более пяти тысяч в месяц. Естественно, люди звонили, не подозревая, что «однушка» эта — обычная обработанная специалистом в фоторедакторе ловушка.

Телефонный номер — еще не ключ

«Низкая цена, конечно, настораживала, — рассказывает одна из потерпевших, — но все же повелась…» Менеджеры объяснили Елене, которая хотела снять квартиру в Новочебоксарске, что деньги нужно перевести немедленно и выслать им скрин чека, без этого телефонный номер хозяйки предоставлен не будет.

Но оказалось, что телефонный номер — это еще не ключ к заветным квадратным метрам. Встретиться с хозяйкой Елене так и не удалось: у той все время находились различные отговорки, а после пары звонков женщина и вовсе перестала брать трубку. Горожанка со слезами умоляла менеджеров помочь, так как осталась без денег и крыши над головой с маленьким ребенком на руках, но не дождалась ничего, кроме «других вариантов», ничем не отличавшихся от массы подобных объявлений…

Сами себе не хозяйки

Начальник отдела Следственного управления МВД по Чувашской Республике подполковник юстиции Евгений Ефремов считает, что за два года нелегальной деятельности злоумышленники могли заработать миллиарды рублей…

Чем больше оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике изучали заявления незадачливых квартиросъемщиков, тем больше убеждались, что здесь не просто гражданско-правовые отношения, а целая хитроумная схема отъема денег у населения. Потерпевшим высылали договор, который не имел под собой никакой юридической силы. Таким способом злоумышленники хотели придать сделке видимость законности, чтобы граждане смирились с потерей денег и не обращались в полицию. Фирма ведь предоставила телефон хозяев жилплощади, а все остальное — не их проблема.

Но это было не так. Так называемые хозяйки квартир, с которыми не удавалось встретиться ни одному из клиентов, состояли «в штате» той же компании. Менеджеры были в курсе, почему те не берут трубку после нескольких бесед с претендентами на элитное жилье: у них тоже были четкие инструкции не затягивать общение с потерпевшими. Главное, люди отдали деньги, а завтра найдется сотня новых желающих вселиться в несуществующие «еврохоромы».

Каждой «хозяйке», которых у фирмы было три, поступало от тридцати до шестидесяти телефонных звонков в день. Девушки с трудом успевали отвечать на них…

Золотая жила

26-летний житель Республики Татарстан, которого подозревают в организации нелегального бизнеса, быстро понял, какая это золотая жила. Он сам начинал с позиции так называемого менеджера колл-центра, потом пошел в гору вместе со своим промыслом и стал открывать офис за офисом, обучая персонал «профессиональным тонкостям».

Менеджеров набирали по объявлению в Интернете. Через некоторое время те, естественно, понимали, в чем заключается их «работа», но никто не уходил. Чем больше договоров заключал работник, тем больше зарабатывал и тем выше мог подняться по карьерной лестнице. Вплоть до руководителя офиса.

В период, когда компания попала в поле зрения чувашских оперативников и они кропотливо вычисляли офис за офисом, последних было уже десять в нескольких регионах России. В каждом — по семь-восемь клерков, зарабатывавших для своего шефа порядка шестисот тысяч рублей в день.

В августе нынешнего года казанца задерживали по подозрению в мошенничестве сотрудники полиции Северной Осетии, но почувствовавшего запах больших денег мужчину уже было не остановить. В его планах было открытие еще одного офиса в Нижнем Новгороде. Только оперативники знали, что этим планам не суждено сбыться. Готовилась масштабная операция в отношении предполагаемого организатора и всей его дружной команды.

Работает ОБОП

…Кипа распечатанных договоров и отметки на пластиковых досках на стене о клиентах, «обработанных» каждым из менеджеров. Рабочий день в чебоксарском офисе фирмы «рога и копыта» был в самом разгаре, когда туда ворвались крепкие парни в форме. «Работает отдел по борьбе с организованной преступностью МВД по Чувашии!» — объявили клеркам, ни один из которых не хотел сообщать на видеокамеру свои данные либо данные директора.

 

Нанятые в качестве менеджеров в колл-центры за зарплату 15-18 тысяч рублей молодежь в возрасте до 25 лет быстро понимала, что их работа — обман, но никто не увольнялся…

В операции участвовали порядка 150 сотрудников МВД по Чувашской Республике, Марий Эл и бойцов Росгвардии. Обыски и задержания прошли одновременно в Чувашии, Татарстане и Башкортостане при координации Главного управления уголовного розыска МВД России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное организованной группой».

— География деятельности этой группы — вся Россия, от Калининграда до Камчатки, — говорит начальник отдела следственного управления МВД по Чувашии подполковник юстиции Евгений Ефремов. — От городов-мегаполисов до небольших населенных пунктов. Среди потерпевших были даже жители пострадавших от наводнения городов Иркутской области, которые срочно искали себе временное пристанище и нарвались на мошенников.

Потерпевших тысячи человек. Точное количество обманутых устанавливается. По версии следствия, за два года своего криминального бизнеса злоумышленники могли похитить несколько миллиардов рублей! Уголовные дела расследуются в Смоленской и Пензенской областях, Марий Эл, Карачаево-Черкессии и ряде других субъектов Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос о соединении материалов по всем эпизодам мошенничества данной группы и направлении их на расследование в Следственное управление МВД по Чувашии. По делу проходит 12 человек, основной фигурант заключен под стражу.

 

Фото Фото Натальи Васильевой и Сергея Паргеева, пресс-служба МВД по Чувашии: Рабочий день лжериелтеров, предлагавших клиентам несуществующие квартиры, был прерван визитом сотрудников полиции в сопровождении бойцов Росгвардии…

 

Опубликовано: 26 ноября 2019 г.


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