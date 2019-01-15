Чебоксарский кооперативный техникум отметил 90-летие

Праздник для многих поколений

Юбилей собрал всех: работников учебного заведения, ветеранов педагогического труда, сегодняшних учащихся, выпускников прошлых лет, и, конечно же, множество друзей техникума. В празднично оформленном актовом зале, где собралась эта большая дружная семья, было уютно и светло, от теплых улыбок, от добрых приветствий и радостных возгласов давно не встречавшихся. А все слова и выступления в этот день, 22 ноября, были пронизаны одним общим посланием: благодарностью за то, что он — Чебоксарский кооперативный техникум Чувашпотребсоюза — есть, и уверенностью, что долго-долго еще будет.

Как и водится на подобных торжествах, рассказывая о достижениях учебного заведения, вспомнили и историю его создания, становления, развития, и тех, кто стоял у истоков, кто, не жалея своих сил, трудился на благо общего дела. Многое менялось в истории учебного заведения за 90 лет, но одно осталось неизменным — тепло души всех тех, кто учился в техникуме, кто был причастен к образовательному процессу.

Уже девять десятилетий здесь готовят настоящих профессионалов, талантливых, вдохновенных, способных не просто работать, а творить. За эти годы в стенах техникума путевку в жизнь получили около 70 тысяч квалифицированных специалистов. Логисты, коммерсанты, товароведы, банкиры, бухгалтеры — это лишь малый перечень профессий, на которые здесь готовят. Выпускники техникума пользуются спросом не только в системе потребительской кооперации, но и в других отраслях хозяйственной деятельности. Трудятся они по всей России и везде проявляют высокий моральный дух, хозяйскую сметку, профессиональное мастерство.

ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВ, председатель Совета Чувашского республиканского союза потребительских обществ: — Солидный возраст, 90 лет, говорит не только о качестве образования, проверенного временем, но и об умении меняться в жестких условиях рынка. Два «кита», на которых зиждется деятельность техникума, — это традиции и инновации. Всегда техникум практически жил за счет собственных средств. Находился на хозрасчете, но и в рыночную экономику вошел достаточно уверенно. Это позволило успешно решить задачи подготовки современного специалиста для различных отраслей народного хозяйства. Многие из них стали гордостью региональной кооперации. Более того, около 60% выпускников наших учебных заведений (техникума и кооперативного института) трудятся в аппарате Потребсоюза. Мы вправе гордиться тем, что наш техникум заслуженно считается одним из лидеров среднего профессионального образования в России.

Студенты техникума — победители и призеры региональных чемпионатов WorldSkillsRussia, Всероссийских олимпиад профессионального мастерства. Успешное и динамичное развитие учебного заведения, по словам пришедших поздравить техникум с юбилеем министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова, председателя комитета Госсовета Сергея Павлова, председателя Совета Чувашского республиканского союза потребительских обществ Валерия Павлова, заместителя главы города Чебоксары — председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов Виктора Горбунова, ректора кооперативного института Валерия Андреева и многих других, — это сплоченный коллектив и готовность к решению поставленных задач.

Глубокую признательность работникам техникума за беззаветную преданность своему делу выразил и Глава республики. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам педагогического труда, которые своим трудом заложили основы современных достижений, а сегодня передают опыт и знания молодым коллегам. Отметив, что именно благодаря высокому уровню организации образовательного процесса из стен техникума выходят высококлассные специалисты, Михаил Игнатьев подчеркнул: «Работодатели высказывают удовлетворение качеством специалистов, которых готовит техникум». Пожелав студентам успехов в учебе и непрерывного профессионального роста в соответствии с требованиями времени, он вручил техникуму за вклад в развитие образования Почетную грамоту Чувашской Республики.

Кстати, высоких наград, и государственных, и ведомственных (Центросоюза Российской Федерации, Государственного Совета Чувашии, Совета Чувашпотребсоюза, администрации города Чебоксары, республиканской Ассоциации профессионального образования, Торгово-промышленной палаты и Чебоксарского городского Собрания депутатов и других) были удостоены в тот день и многие работники образовательного учреждения. И что примечательно, каждый выход на сцену любимых преподавателей и наставников студенты встречали бурными аплодисментами и возгласами одобрения.

Позже они рассказали: «Преподаватели у нас замечательные, эрудированные, настоящие профессионалы! Дают нам хорошие знания, которые мы сможем применить в дальнейшей нашей жизни». По их словам, техникум сегодня — современное оснащенное новейшими технологиями учебное заведение, где есть все, что нужно для достойного обучения. Недаром, несмотря на большую конкуренцию, которая существует в сфере среднего профессионального образования, учебное заведение востребовано как среди работодателей, так и среди «юношей, обдумывающих житье».

История техникума — судьбы не одного поколения людей. Идут сюда учиться по примеру родителей, родственников, братьев, сестер, друзей. Как, например, призналась в частной беседе одна из лучших учащихся техникума (и студентов чествовали в тот день), третьекурсница Евгения Николаева, кооперативный она выбрала по совету знакомых: «Мне подсказали, что здесь дают хорошие знания по бухгалтерскому учету».

А вот подруги-второкурсницы Яна и Марина, обучающиеся специальности повара-кондитера, кооперативный выбрали по примеру своих теть и братьев и не жалеют: «Здесь очень интересно учиться, работают различные секции, кружки художественной самодеятельности, клубы по интересам. В общем, созданы все условия для того, чтобы каждый студент мог с пользой для себя проводить и учебное, и внеурочное время. А еще есть возможность свет повидать. Так, в прошлые каникулы была возможность выехать на работу в Краснодарский край или Крым. Работали официантками, горничными. И опыт приобретаешь, и деньги зарабатываешь, что совсем для студента не лишне».

Осознанно к «обдумыванию житья» подошел и будущий коммерсант, третьекурсник Евгений Ямашев: «Мне никто не подсказывал, не советовал, кооперативный я выбрал сам — мне понравилась история техникума, привлекли его достижения. Здесь можно получить практический опыт создания бизнеса, приобрести предпринимательские компетенции».

Фото cap.ru: Чебоксарский кооперативный техникум – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России».