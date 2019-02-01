Обанкротившаяся «АЛЗА» оставила без жилья 108 дольщиков

Главное — вовремя заявить свои требования

5 ноября этого года Арбитражный суд республики признал общество с ограниченной ответственностью «АЛЗА» банкротом. В отношении строительной компании открыто конкурсное производство сроком на один год — до 5 ноября 2020 года. Задолженность стройфирмы превысила 40 млн. рублей. Требования к должнику предъявили более 20 организаций.

Конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных управляющих» Василий Зоров, (регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 1863). Почтовый адрес для направления корреспонденции: 155800, Ивановская область г. Кинешма, ул. Щорса д. 64, кв. 99.

Полномочия руководителя общества Сергея Лаврентьева прекращены, в настоящее время бывший генеральный директор находится под домашним арестом. Строительная компания «АЛЗА», будучи застройщиком в чебоксарском микрорайоне «Соляное», оставила без жилья 108 дольщиков, кроме того, у организации есть еще один долгострой – биатлонный комплекс, сообщили в Управлении Росреестра по Чувашии. Там напоминают, что с 1 января прошлого года вступили в силу новые правила включения в реестр требований кредиторов при банкротстве застройщика.

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» теперь участникам долевого строительства не нужно подавать в арбитражный суд требование о включении в реестр жилых помещений. Денежные требования о передаче жилых и нежилых помещений, а также машино-мест предъявляются конкурсному управляющему. Рассматривает требования участников строительства и включает их в единый реестр требований кредиторов антикризисный менеджер. Но руководитель управления Росреестра Екатерина Карпеева обращает внимание на то, что реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении трех месяцев с даты размещения в официальном издании сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. В отношении «АЛЗЫ» отсчет начался с 16 ноября 2019 года.

По закону конкурсный управляющий должен уведомить участника строительства о включении его притязаний в реестр требований в полном или неполном объеме. Сообщение должно последовать и в случае отказа о включении требования в реестр. Если вы не согласны с ответом управляющего и его решением, то его действия (бездействие) можно обжаловать в арбитражном суде, возражения могут быть заявлены в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения уведомления о результатах рассмотрения этого требования – не позднее.

Дольщики, требования которых включены в общий реестр требований участников строительства на дату проведения собрания, являются его участниками с правом голоса. Екатерина Карпеева настоятельно рекомендует участникам долевого строительства по позиции 5 в микрорайоне «Соляное» своевременно, то есть до 16 февраля 2020 года, направить арбитражному управляющему В. Зотову требование о включении в реестр кредиторов. Оно излагается в простой письменной форме. К нему необходимо приложить подлинник или нотариально заверенную копию договора долевого участия или уступки, если есть дополнительное соглашение, документы, подтверждающие полную или частичную оплату. Корреспонденцию она советует направлять заказным письмом с уведомлением.

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