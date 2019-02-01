Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «В дорожном строительстве происходят революционные преобразования»

19 ноября Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев в Москве принял участие в деловом завтраке Министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха, проведенного в рамках «Транспортной недели – 2019».

Обсуждался вопрос развития транспортной инфраструктуры в регионах России.

Открывая обсуждение заявленной темы, Министр поздравил присутствующих с 210-летием образования российского транспортного ведомства, пожелал хороших инвестиций в развитие региональной инфраструктуры. Он также отметил, что 2019 год для отечественного транспортного комплекса был позитивным, очень удачным. Объём инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14 процентов. «Мы идём в хорошем графике и ожидаем, что в будущем году приблизимся к двум триллионам рублей – в транспортную инфраструктуру», — сообщил Евгений Дитрих.

В ходе делового общения участники мероприятия поделились достижениями в реализации проектов строительства и реконструкции транспортных объектов на территории российских регионов, озвучили проблемы, возникающие в работе, высказали ряд предложений относительно усовершенствования законодательной базы, регламентирующей деятельность в указанной сфере.

В рамках форума Михаил Игнатьев также принял участие в пленарном заседании «ЭРА-ГЛОНАСС: технологии для человека, бизнеса, государства». На этой дискуссионной площадке обсуждались перспективы развития государственной автоматизированной системы «Эра-Глонасс», вопросы цифровизации транспортной отрасли, повышения безопасности на дорогах, внедрения инновационных услуг и экспорта российских решений.

Комментируя прошедшие мероприятия, Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев отметил, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного на период до 2024 года, в Чувашии ежегодно вводятся десятки объектов дорожного строительства, улучшается качество дорожного покрытия, ведется эффективная работа по снижению аварийности. В результате повышается удовлетворённость граждан состоянием автомобильных дорог.

«Все инфраструктурные проекты, которые обозначены в наших госпрограммах, реализуются. Если сравнивать ситуацию 20-летней давности с сегодняшней и с той, что нас ждет в перспективе, включая 2024 год, то можно сказать, что в дорожном строительстве происходят революционные преобразования», —констатировал Глава республики.

Он также отметил широкие возможности, открывающиеся со строительством скоростной магистрали «Европа — Западный Китай», которая будет проходить по территории Чувашии. Параллельно с прокладкой этой трассы подвергнуться реконструкции автомобильные дороги федерального значения М7 и А151. «Будут развиваться кемпинги, придорожный сервис, создаваться новые рабочие места. Это совсем другой уровень культуры», — подчеркнул Михаил Игнатьев.