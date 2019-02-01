Оперативно — об итогах года

А также об инициативном бюджетировании

Вчерашнее еженедельное совещание в Доме правительства было, как никогда, оперативным. Предварительные итоги социально-экономического развития республики за прошедшие десять месяцев озвучил министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Павел Иванов. Он доложил, что по темпам роста большинства показателей (объем промышленного производства, продукции сельского хозяйства, жилищное строительство, розничный товарооборот, номинальная и реальная заработная плата) Чувашия опережает средние показатели по России.

Так, к примеру, индекс промышленного производства за этот период составил 104,8% по отношению к десяти месяцам прошлого года. «Хорошая динамика, — дал оценку Глава республики. — Хорошо, что площадки концерна «Тракторные заводы» сейчас полностью загружены работой, в том числе и на Агрегатном заводе». Неплохие показатели и по вводу жилья — 108% к январю — октябрю 2018 года. Стабильным остается рынок торговли и услуг. Ниже, чем в среднем по стране, инфляция — в октябре по отношению к декабрю 2018 года она составила 1,7%.

«Какие есть пожелания?» — внимательно выслушав министра, уточнил Михаил Игнатьев. На что тот ответил: муниципалитетам необходимо усилить борьбу с «серыми» зарплатами.

Доложила о реализации в 2017-2019 годах проектов инициативного бюджетирования и высказала пожелания на год грядущий и.о. министра сельского хозяйства республики Татьяна Рябинина. Механизм оказался востребованным и эффективным, рассказала она, поэтому количество проектов в этом году составило 622, цифра выросла по сравнению с 2017 годом в шесть раз. При этом подобной поддержкой государства воспользовалось 37% населения.

Наиболее популярны оказались проекты по ремонту объектов коммунального хозяйства и обновлению автомобильных дорог. В этом году государство также поддерживает работы по обустройству противопожарных водоемов и их очистке. В планах — увеличить с 5 до 10 млн руб. общую стоимость проектов, представляемых на конкурсный отбор от одного городского (сельского) поселения. Максимальная сумма, выделяемая республикой на один проект, составит 5 млн. Конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на будущий год уже объявлен, заявки будут приниматься по 4 декабря.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Алексей Грищенко рассказал, в свою очередь, о проектах развития общественной инфраструктуры (также основанных на местных инициативах) в городах. Выяснилось: в этом году реализуется 26 проектов, на софинансирование которых из республиканского бюджета выделяется более 20 млн руб. Также министр сообщил о подготовке порядка сорока типовых разработок с рекомендуемой сметной стоимостью. «Эта работа позволит сократить время принятия решений главами районов и усилит объемы выполнения по объектам», — подчеркнул он.

Затронули на планерке, конечно же, и ситуацию с Чувашкредитпромбанком. «Сегодня должны начать выплаты вкладчикам», — прозвучало за круглым столом, в качестве банка-агента был назван Россельхозбанк. Михаил Игнатьев посоветовал «не нагнетать обстановку» и при необходимости даже продлить в банке рабочее время. Подробнее о выплатах вкладчикам — в сегодняшнем номере газеты.

Обсудили также вопрос питания детей в школах и детских садах и грядущую поездку делегации республики на XII заседание Рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Чувашией и Республикой Беларусь.