Анжелика Сидорова и ее тренер номинированы на Национальную премию Минспорта России

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и ее тренер Светлана Абрамова номинированы на Национальную премию Минспорта России. Ею отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ, спортивные сооружения и даже регионы страны, внесшие значительный вклад в развитие и популяризацию спорта.

С 15 ноября на официальном сайте Национальной спортивной премии sport-premia.ru началось народное голосование по выбору победителей в различных номинациях. Всего их — 11, лучших из лучших определяют не только спортивные эксперты, но и обычные болельщики. Результаты народного и профессионального голосования суммируют, а лауреаты в награду получат солидную премию — один миллион рублей.

Чемпионка мира по прыжкам с шестом этого года, двукратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России в помещении Анжелика Сидорова, выступающая за Москву и Чувашию, и ее личный наставник, заслуженный тренер России Светлана Абрамова номинированы в качестве «спортсменки года» и «тренера года». Вместе с Анжеликой за почетное звание поборются пятикратная победительница Олимпийских игр в синхронном плавании Светлана Ромашина и олимпийская чемпионка в фехтовании Инна Дериглазова. В тренерской группе компанию Светлане Абрамовой составили хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Имена победителей объявят 12 декабря в Москве.