Налоговый эксперимент расширяется

Разработанный Минфином РФ законопроект о резком расширении территории эксперимента по взиманию с самозанятых налога на профессиональный доход внесен в Госдуму от имени парламентариев. С 1 января 2020 года к четырем регионам—участникам эксперимента — добавятся еще 19. В их числе Санкт-Петербург, Башкортостан, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская области и другие регионы.

Эксперимент предполагает упрощенный порядок регистрации самозанятых, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами. Размеры ставок налога — 4% с годового дохода не более 2,4 млн руб. при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ».