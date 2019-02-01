Микрофинансовым организациям запретили выдавать займы под залог недвижимости

С 1 ноября нынешнего года частным микрофинансовым организациям запрещено выдавать россиянам займы под залог квартиры. Это предусмотрено внесенными в законодательство изменениями.

Нововведение призвано навести порядок на рынке МФО, защитить граждан от мошенников и необдуманных финансовых решений. Теперь не удастся получить кредит в частной микрофинансовой организации под залог любой жилой недвижимости. Также это касается собственников долей в квартирах, домах, участников долевого строительства. На нежилые помещения данное ограничение не распространяется. Эта норма введена ради самих заемщиков, чтобы их не могли ввести в заблуждение махинаторы с недвижимостью, которых люди нередко принимали за микрофинансовые организации.

Важный момент: речь идет только о частных МФО. Для микрофинансовых организаций, учредителями которых являются местные или федеральные власти, законодатели сделали исключение. Такие МФО смогут и дальше давать деньги до зарплаты под залог жилой недвижимости.

С первого ноября вступает в силу еще одна законодательная норма, которая должна защитить интересы граждан в случае мошеннических действий по отчуждению принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества с использованием незаконно полученного ключа электронной подписи. «С 1 ноября Росреестр должен уведомлять владельца квартиры, что поступило заявление о государственной регистрации перехода, прекращения его права собственности на недвижимость, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, — комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Расколова. — Сообщение должно быть отправлено в день получения заявления. Так у настоящего хозяина жилья будет время, в случае мошенничества, предупредить регистрирующий орган о том, что он ничего не продает, не дарит, не отчуждает».

Управление настоятельно рекомендует гражданам через МФЦ зафиксировать адрес своей электронной почты для оперативного оповещения, и не забывать проверять электронный ящик.