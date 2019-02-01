Михаил Игнатьев: Надо честно нести свой груз, не перекладывая на чужие плечи

На состоявшейся вчера встрече Главы республики с представителями СМИ журналисты приветствовали Михаила Игнатьева стоя. И сразу, не садясь, приступили к вопросам. Первый из них касался темы банкротства «Чувашкредитпромбанка».

Глава напомнил, что контрольный пакет акций банка находится у известных сторонних бенефициаров, не вложивших в местную экономику ни рубля, зато выведших за пределы республики огромные суммы. С первых дней возникшей ситуации руководство республики начало работу по урегулированию обстановки. 15 ноября приезжает представитель Агентства по страхованию вкладов, который вместе с нашими специалистами проведет встречу с вкладчиками, разъяснит, что требуется сделать для получения денег. Скоро должны начаться выплаты, согласно законодательству — в пределах 1,4 млн рублей. А с каждым юрлицом будут рассматриваться его вопросы.

Журналисты не сели, пока не исчерпали эту тему. Обозреватель» СЧ» поинтересовался, не повлечет ли за собой закрытие банка обострение ситуации с долгами за газ. Ведь в ЧКПБ держали счета управляющие компании на сумму около 200 млн рублей и МУП «Теплосеть», у которого есть долги перед поставщиками за энергоресурсы… «Теплосеть», напомнил Глава, создана взамен печально известных «Коммунальных технологий». Только непонятно, зачем новое предприятие открыло счета в ЧКПБ, где кредитовался его предшественник с нехорошей историей… Что касается управляющих компаний, то они должны получить свои деньги через конкурсную массу.

На ситуацию с долгами за газ в целом по республике история с ЧКПБ не должна повлиять, заверил Михаил Игнатьев. В этом году погашено 350 млн рублей «газовой» задолженности, регион остается в инвестпрограмме Газпрома по газификация Заволжья, которая пойдет по намеченному графику. Кроме того, Михаил Игнатьев сообщил, что еще девять лет назад он в Центробанке предупреждал о возможных последствиях «ухода» контрольного пакета ЧКПБ. Каждый должен нести свой груз и свою ответственность, подчеркнул он.

…Когда журналисты расселись по местам, Глава ознакомил их с основными социально-экономическими показателями и тенденциями дальнейшего развития республики. По итогам десяти месяцев индекс промышленного производства составил 104,8%, продукции сельского хозяйства всех категорий (за 9 месяцев 2019 г.) — 102%. Оборот розничной торговли — 104%. Ввод жилья прогнозируется на уровне не менее чем 107%.

Отвечая на вопрос о том, что предпринимается для снижения доли населения с низкими доходами, Глава остановился на самой методике их исчисления. Около 30 тыс. жителей Чувашии работают вахтовым способом в других регионах, при этом деньги, привозимые ими в семьи, хотя и тратятся в республике, статистикой не учитываются, о чем было сказано на совещании с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава внес предложение Росстату скорректировать данную методику. Поручено в ближайшее время сделать это. Что, конечно, не отменяет обязанности региона всемерно повышать зарплату бюджетным и всем остальным работникам.

Да и «серые» зарплаты вносят свою лепту в статистику. Выданные в конвертах деньги тоже нигде не проходят, кроме «черной» бухгалтерии работодателей. На реплику журналиста, что люди иногда не по своей воле соглашаются на «серые» схемы, Глава ответил, что никто не может заставить делать это. Поэтому основная масса людей трудится прозрачно.

Журналист из Шумерли передала жалобу горожан на большие очереди в больницах, нехватку врачей, старение медицинских кадров. Проблема известная, и для ее решения предпринимаются немалые усилия, вкладываются солидные средства, сказал Михаил Игнатьев. В сравнении с другими регионами у нас обеспеченность кадрами в этой сфере неплохая, хотя дефицит еще сохраняется. Идет набор студентов-медиков по трехстороннему соглашению, по которому они поедут на работу как раз в Шумерлю, где должны будут отработать не менее пяти лет. Действует и программа «Земский доктор». Для мотивации и муниципальные власти должны помочь, как в Новочебоксарске. Лет семь назад в этом городе были даже массовые увольнения врачей, но ситуацию удалось переломить…

В этом контексте прозвучала и тема увеличения рождаемости. Все мероприятия, предусмотренные национальными, федеральными и региональными проектами, у нас выполняются, сказал Михаил Игнатьев. «Наша задача — формировать среду, в которой любовь бы не угасала. 20% семей, или каждая пятая, по данным опросов, готовы и хотят иметь не менее трех детей, и это наша победа. На поддержку материнства и детства в республике выделено 1,9 миллиарда рублей. Такого не было даже в советское время».

Не ушла в прошлое окончательно и проблема обманутых дольщиков, о чем напомнил тележурналист, который заждался новоселья в доме, возводимом крупным застройщиком с неплохой вообще-то репутацией. Не повлиял ли на это новый порядок финансирования долевого строительства по эскроу-счетам? По словам Главы, вины нового порядка тут нет, 70% домов достраиваются по старой схеме. На сегодня в реестре проблемных субъектов три организации, около 60 дольщиков числятся пострадавшими, сказал Глава. Тут надо плотно работать с Фондом защиты прав граждан-дольщиков, созданным Минстроем Чувашии, кстати, одним из первых в стране. «Мы людей не оставляли в беде и никогда не оставим», — подчеркнул Михаил Васильевич.

На последнем заседании правительства обсуждался вопрос оптимизации ряда учреждений культуры в Чебоксарах, в частности, сокращения библиотек. Не преждевременное ли это решение, спросила журналист газеты «Хыпар». Вопрос окончательно не решен, ссылки на нехватку средств не вполне объективны, сказал Глава.

Журналисты районных и городских СМИ были озадачены в основном местными проблемами. В Алатыре плохо с освещением на улицах… На днях Глава проводил там совещание, где об этом уже шла речь. Ответ тут один — часто меняющаяся администрация города подзапустила не только освещение, но и ряд других направлений в силу неумелого, а то и откровенно неграмотного управления. Хотя денег из республиканского бюджета городу выделяется достаточно. Теперь надо надеяться на нового главу администрации, с него и спрашивать.

Интересовались участники встречи также судьбой очистных сооружений в Цивильске и местного мусорного полигона. Журналист из Новочебоксарска поблагодарила Главу за то, что после его визита в городе заработал погасший было светофор на одной из улиц. Теперь вот неплохо бы наладить работу электронных табло на остановках, которые то показывают время до подхода транспорта, то нет. А ведь город претендует на статус территории опережающего развития… Михаил Игнатьев уже озадачивал данной темой главу администрации города Ольгу Чепрасову, которая обещала к Новому году запустить не менее половины табло. У города действительно хорошие перспективы, намечаются солидные многомиллиардные инвестиции, благодаря которым появятся тысячи новых рабочих мест. В этой связи не остается сомнений и в налаживании троллейбусного движения между городом и столицей республики, сказал Глава.

Касаясь муниципальной темы, Глава отметил, что со стороны республиканских властей делается все для эффективной работы местных администраций. Выводится рейтинг районов и городов, по результатам которого предусматриваются и меры стимулирования. В частности, ежегодно между ними распределяется 50 млн рублей. По межбюджетным трансфертам также выделяются деньги.

По уровню доверия населения к Президенту и правительству страны, как показывают опросы, Чувашия в первой двадцатке регионов России. В данном контексте прозвучал и вопрос о планах Главы республики относительно преемника на его посту. Это может решить только народ, ответил Михаил Васильевич.

Кстати

Выплаты начнутся уже в понедельник

Как сообщила пресс-служба госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», банком-агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» станет АО «Россельхозбанк».

Уже 18 ноября Агентство через этот банк начнет выплаты вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с российским законодательством к малым предприятиям. Страховое возмещение будет выплачиваться в четырех субъектах России: в Чувашской Республике, Республике Марий Эл, Москве и Санкт-Петербурге. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 15 ноября на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru) и 18 ноября в «Российской газете».

Кроме того, сегодня в 13.00 во Дворце культуры имени Якова Ухсая (г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 32) состоится встреча с вкладчиками АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК». На их вопросы ответят председатель правительства Чувашии Иван Моторин, вице-премьер, министр финансов Светлана Енилина, руководитель Минюста Наталья Тимофеева, зам. гендиректора Агентства по страхованию вкладов Мария Филатова и другие официальные лица.

Фото cap.ru: Диалог Главы республики с журналистами длился почти два часа.