Города России отранжировали по критериям благоприятной городской среды

Где в ПФО жить хорошо

Федеральный Минстрой совместно с КБ «Стрелка» на прошлой неделе предъявил «граду и миру» первый индекс качества городской среды. В масштабном исследовании участвовали все 1114 российских городов независимо от площади, количества жителей, статуса и географического положения.

Все города распределили по размеру на семь групп: от крупнейших миллионников до малых пятитысячников. Дополнительно внутри «размерных» групп учли и климатические условия. Потом выбрали в каждом населенном пункте по шесть модельных пространств и каждое оценили по шести критериям. Получилось 36 индикаторов с максимальной «стоимостью» по 10 баллов. Сумма набранных баллов и стала искомым индексом качества городской среды.

Как подчеркнул на презентации исследования вице-премьер Виталий Мутко, это не рейтинг, это ориентир для губернаторов, мэров и населения. Выражается ориентир числом 180. Именно это число отделяет города с благоприятной средой от тех, кто еще не достиг нужного качества.

По всей стране более 180 баллов из максимально возможных 360 набрали лишь 256 городов. Из приведенной инфографики видно, что восемь из 14 центров Приволжского федерального округа находятся выше «водораздела», а еще двум не хватило буквально одного балла. Можно сказать, что городская среда пэфэошных центров вполне благоприятна. А вот если брать средний показатель по каждому региону, то вожделенного числа 180 не достиг ни один. Рядом, но все равно чуть ниже, только Чувашия.

АЛЕКСЕЙ ГРИЩЕНКО, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики: — Минстрой России подсчитал индекс качества городской среды регионов. По городам Чувашской Республики средний балл — 179, это выше среднего по России и ПФО. Доведенные Минстроем России цифры рассчитаны по шести видам городских пространств и широкому спектру направлений, которые охватывают безопасность, комфорт, экологию и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и эффективность управления городской средой. Цифры и результаты подтверждают качественное исполнение на территории Чувашской Республики Указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В республике при взаимодействии и эффективной работе всех органов власти — федеральных, республиканских, органов местного самоуправления, правоохранительных органов выстроен справедливый подход к крупным, средним, малым городам и историческим поселениям, позволяющий улучшить комфорт для всех жителей Чувашской Республики.

Чтобы ни у кого не было сомнений в непредвзятости индекса, данные для оценки брались из открытых источников и из статистики. Кое-что узнавали у местных властей, но эту информацию приходилось перепроверять. Например, более 200 городов заявили, что вообще не имеют аварийного жилья, а оказалось, что таковых всего 25.

Не секрет, что после появления программы формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта практически во всех населенных пунктах бросились в первую очередь обустраивать общественные пространства. Но не всегда эта работа шла так, как рисовали горожанам в красивых презентациях. Например, благоустройство пляжа на Гребном канале в Нижнем Новгороде до сих пор не завершилось, хотя купальный сезон закончился уже давно.

Аналогичные случаи могут припомнить жители любого города Приволжья, маленького или большого. Теперь усилия властей в этом направлении получили не только качественную оценку жителей из разряда «нравится — не нравится», но и количественную от вышестоящей власти. В ближайшие годы, по словам разработчиков методики, кардинально менять ее не будут, чтобы отследить ежегодные изменения. И не только для наказания нерадивых, но и для поощрения усердных. Планируется в будущем финансово поощрять регионы, которые начнут активно улучшать индексы.

Павел Тарасов, Нижний Новгород