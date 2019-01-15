Чувашскому книжному издательству исполнилось 99 лет

12 ноября Чувашское книжное издательство отметило свой день рождения.

Чувашское книжное издательство — ровесник Чувашской Республики — образовано вскоре после провозглашения Чувашской автономной области 12 ноября 1920 г. как отделение Госиздата РСФСР (Чувашгиз). Ныне издательство — многопрофильное предприятие, выпускающее художественную, детскую, учебно-педагогическую, справочную, научно-популярную, краеведческую и другую литературу на чувашском, русском, английском и других языках. Издательство также обеспечивает учебно-методической литературой образовательные учреждения Чувашии и чувашской диаспоры, ведет комплектование книжных фондов библиотек, занимается реализацией издательской продукции в розницу (в своей структуре имеет сеть магазинов «Книжные новинки»).

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики поздравляет Чувашское книжное издательство с 99-летием и желает креативных и талантливых авторов, новых интересных проектов, благодарных читателей, успехов во всех начинаниях, отличных продаж и долголетия!