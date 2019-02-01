В прокуратуре Чувашии открыта «горячая линия» по проблемам дольщиков

Чтобы вовремя выявлять проблемные объекты долевого строительства и принять меры, в прокуратуре Чувашской Республики организована «горячая линия» и ведется прием граждан. В случае нарушения своих прав дольщики могут обратиться в прокуратуру в рабочее время с 9 до 18 часов (кроме субботы и воскресенья, а также праздничных дней) лично либо по телефону (8352) 39-20-47, напоминает пресс-служба надзорного ведомства.

Поступившую на «горячую линию» информацию обязательно проверят, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, можно направить свое обращение через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте прокуратуры республики.

В обращении, помимо обязательных реквизитов, желательно указать адрес строительства дома, реквизиты договора долевого участия (даты заключения, номер), наименование застройщика, контактный телефон заявителя, а также приложить копии необходимых для проверки документов в электронной форме. Звонки и обращения также принимаются в территориальных прокуратурах. Адрес и контактные данные территориальных прокуратур можно узнать на сайте прокуратуры Чувашской Республики.