Новый индекс показал — в городах Чувашии жить комфортнее

Обнародован первый в стране индекс качества городской среды

Лучшие и худшие города страны по качеству жизни определило исследование, проведенное по поручению Президента России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Масштабную работу провел Минстрой России совместно с финансовым институтом развития в жилищной сфере Дом.РФ и консалтинговой компанией КБ «Стрелка». Среди 1114 населенных пунктов, где были тщательно изучены условия проживания россиян за 2018 год, хорошие позиции занимают города Чувашии.

Напомним, в масштабах целой страны индекс, представляющий некий инструмент мониторинга городской среды, рассчитывался впервые в мире. Оценка индекса по сути – это не строчка в рейтинге, а своеобразное руководство к действию, которое подсказывает, какими территориями и проблемами в городе необходимо заниматься.

Так, методика исследования включала 36 индикаторов, каждый из которых оценивался по десятибалльной шкале. Рассматривалось, например, каково состояние жилья, дорог, много ли в городе зеленых насаждений, доступны ли людям культурные и спортивные объекты, достаточно ли развиты общегородские пространства, какова доля детей среди населения и так далее. Причем, все участники мониторинга были разбиты по 7 группам в зависимости от количества населения для объективного сравнения и расчета индекса городской среды.

КСТАТИ Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед Правительством РФ была поставлена задача — кардинально улучшить комфортность городской среды, повысить индекс ее качества на 30 процентов и сократить в связи с этим количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Для ее выполнения и была разработана методика расчета индекса.

В сумме оценки по различным индикаторам и составили итоговый индекс качества городской среды. В идеале город мог бы набрать 360 баллов. Но достичь столь высокой планки пока ни одному населенному пункту не удалось, наибольшие 276 очков на сегодня заработала Москва (как в категории крупнейших городов России, так и среди остальных групп населенных пунктов). Принято считать, что в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной. А там, где индекс меньше 180 – неблагоприятной. К слову, Казань и Нижний Новгород набрали по 190 баллов.

Среди 59 крупных городов с условно комфортным климатом на 11 месте расположился город Чебоксары, набравший 205 баллов. Это лучший результат среди крупных городов Приволжского федерального округа с населением от 250 тыс. до 1 млн жителей.

«Мы не первый год создаем наилучший индекс городской среды. Благоустраивали дворовые территории, обустраивали подъездные пути, занимаемся освещением улиц, экологическими вопросами, одним словом создаем благоприятную, комфортную среду как в городских округах, так и в сельской местности, — прокомментировал успех Глава Чувашии Михаил Игнатьев. — То, что это дает такие позитивные результаты, я, как и все горожане, рад и счастлив. В этом году мы многое сделали, а в следующем 2020 году сделаем еще больше, для того чтобы стало еще краше, еще лучше, чтобы социальное самочувствие жителей разных городов только улучшалось. Тогда мы вместе с народом сможем сказать, что со своими задачами справляемся».

Столица республики показала хорошие результаты в критериях «жилье и прилегающие пространства», «улично-дорожная сеть», но пока недостаточно в ней развиты социально-досуговая структура и прилегающие пространства. Максимальные же 219 очков среди крупных муниципалитетов – у Сочи. Для сравнения Саранск получил 189 баллов, Пенза – 187, пару баллов до статуса города с благоприятной средой не добрала Йошкар-Ола.

Ровно 180 баллов набрал Новочебоксарск, а в группе из 277 населенных пунктов с населением 25–50 тыс. человек Канаш расположился на 9-м месте с 201-м баллом. В список благоприятных для проживания городов попал и Алатырь, на его счету 183 очка. В группе малых городов с населением от 5 до 25 тыс. Ядрин набрал 193 балла.

В целом же по качеству городской среды среди субъектов Российской Федерации республика набрала 179 баллов. По нашим подсчетам, это 7-е место по стране, а среди регионов ПФО и вовсе лучший показатель. Однако благодаря масштабному исследованию выявлены болевые точки, стало ясно, на что нужно в первую очередь обратить внимание.

Кстати, пока еще далеко до совершенства и среднее значение индекса качества городской среды по стране в целом: за 2018 год — 163 балла. А доля городов с благоприятной городской средой по итогам прошлого года составляет лишь 23%. По данным Минстроя России, к 2024 году комфортных городов должно стать не менее 676. А среднее значение самого индекса – составлять не менее 212 баллов. Результаты исследований будут использоваться для расчета субсидий регионам из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ по улучшению комфортной городской среды, сообщает ведомство. Кроме того, доля городов с благоприятными условиями проживания – один из критериев оценки эффективности губернаторов.