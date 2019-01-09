Михаил Игнатьев встретился с представителями национально-культурных объединений и религиозных организаций Чувашии

4 ноября в Чебоксарах в рамках празднования Дня народного единства и VI Республиканского фестиваля национальных культур «Единая семья народов России» состоялась встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева с представителями национально-культурных объединений и религиозных организаций Чувашской Республики.

В Доме Дружбы народов за круглым столом собрались люди разных национальностей и вероисповеданий. «Вы видите, в каком прекрасном здании мы проводим наше мероприятие. Хочу вас поблагодарить, Михаил Васильевич, за личное участие в создании этого центра, за ваш вклад в укрепление единства народов, проживающих на территории республики», – открыл встречу председатель РОО «Ассамблея народов Чувашии», председатель Совета старейшин при Главе Чувашской Республики, академик Лев Кураков.

Глава Чувашии в свою очередь выразил благодарность руководителям НКО. «Вы – настоящие патриоты, проводите свою работу очень ответственно. Традиции народов России не потеряны, и наша с вами задача – эти традиции сберечь, это наше сокровище. Органы власти будут создавать благоприятную среду для комфортного проживания на территории республики всем жителям», – отметил Михаил Игнатьев.

Глава республики рассказал, что за последнее время была проведена большая работа по улучшению уровня жизни не только в городах, но и на селе. По итогам этого года в сельской местности Чувашии будут введены уже 205 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого работают 25 мобильных ФАПов. Благодаря этому жители самых отдаленных деревень могут получать качественные медицинские услуги в шаговой доступности.

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С 1 января 2020 года в республике по решению «Россельхозбанка» и «Сбербанка» начнётся реализация новой программы под названием «Сельская ипотека». Жители смогут построить дом в сельской местности, используя ипотеку всего под 3% годовых. Михаил Игнатьев акцентировал внимание на том, что Чувашия может стать пилотным регионом, внедрившим это направление льготного кредитования селян.

Огромные средства направляются на развитие культуры. Более 500 млн рублей будет направлено на ремонт домов культуры, сельских библиотек, учреждений культуры. За 2020 год планируется отремонтировать все музыкальные школы, оснастить их музыкальным оборудованием.

Касаясь темы празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, было отмечено, что старт праздничным мероприятиям был дан 16–18 октября 2019 г. в Республике Крым в рамках Дней культуры Чувашии. Мероприятия прошли в городах Симферополь, Евпатория, Севастополь. В них участвовали хор и оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы, Чувашский государственный ансамбль песни и танца, солисты Чувашского академического театра оперы и балета.

До конца этого года Дни культуры пройдут также в Самарской области, Республике Башкортостан. А далее в течение всего 2020 года пройдет множество мероприятий как на территории республики, так и за её пределами. Дни культуры планируется провести в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Ульяновской области, Республике Беларусь.

«Для нас всех – это исторический год. Он должен быть вписан золотыми буквами в историю чувашского народа», – подчеркнул Михаил Игнатьев и попросил национально-культурные объединения республики и религиозные организации принять активное участие в праздновании знаменательного юбилея.

В рамках встречи в Доме Дружбы народов Глава Чувашии Михаил Игнатьев также посетил выставку декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, поздравил с праздником представителей различных диаспор, пожелал всем здоровья, добра, взаимопонимания и взаимного уважения, счастья и благополучия!