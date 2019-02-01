Вместе пройдут дорогами единства

В деревне Шобашкаркасы Чебоксарского района 3 ноября состоится давно ожидаемый праздник, названный организаторами «Дорогами единства. Памяти героев Народного ополчения 1612 года». Инициаторы его проведения — нижегородские и чувашские почитатели родной истории.

Место совместной акции выбрано не случайно. Именно здесь, на руках у своего друга, чувашского турхана Буртаса, четыре столетия назад умер один из предводителей Нижегородского земского ополчения Кузьма Минин. Торжества в Шобашкаркасах начнутся 3 ноября в 13 часов с церемонии посадки саженцев дуба делегацией нижегородцев (в ее составе — общественные деятели, историки, писатели, поэты, артисты, журналисты, активисты Чувашской национально-культурной автономии Нижегородской области) рядом с рухнувшим от старости дубом, под которым, по преданию, и умер гражданин Минин. Продолжится праздник в сельском клубе, в концертной программе — выступления творческих коллективов, как нижегородских, так и чувашских. Встретиться с соседями смогут и жители Чебоксар. Совместный праздник «Дорогами единства. Памяти героев Народного ополчения 1612 года» начнется 4 ноября в 14 часов в Национальной библиотеке.