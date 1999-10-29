Гости из Монголии и «бомба» на «Химпроме»

История республики на страницах «СЧ»

50 лет назад — 1 ноября 1969 года

Институт «Чувашграж-данпроект» разработал макет нового микрорайона на северо-западе Чебоксар. Через пару лет между Чернышевским оврагом, где раскинется городской парк, и деревней Ново-Ларионово будут построены многоэтажные жилые дома.

«Строительство микрорайона будет осуществляться в основном пятиэтажными кирпичными и панельными зданиями (70 процентов), а также кирпичными домами повышенной этажности. Планировка застройки решена из четырех — пяти групп жилых домов с населением 2-2,5 тысячи человек. Каждая такая группа имеет свой большой двор с площадками отдыха для взрослых и игр детей, а также спортивными и хозяйственно-бытовыми площадками.

И. Гаврилов, архитектор.

Фото Л. Соколова.

65 лет назад — 31 октября 1954 года

Простая задачка: сколько должен стоить билет на автобус после снижения цены на 25 процентов, если до снижения он стоил 40 копеек? Если бы она была задана школьнику, ответ был бы 30 копеек. А в Чебоксарской автоконторе решили эту задачу по-другому.

«Пассажиры, постоянно ездящие по маршруту № 3, с удивлением узнали, что билет от школы до улицы Плеханова, стоивший до снижения 40 копеек, после снижения стал стоить 45.

— У нас теперь дистанции по-другому скомбинированы, — объясняют недоумевающим пассажирам кондукторы».

40 лет назад — 1 ноября 1979 года

Чуть больше года осталось до пуска первых агрегатов Чебоксарской ГЭС. А пока центр Чебоксар готовится к затоплению.

«Залив рукотворного Чебоксарского моря прибрежную часть столицы расчленит на три части. Еще наряднее станет центр города, когда к Театральной площади поднимется волжская вода. А от площади по сторонам вытянутся пешеходные мосты, связывающие с центром города Московский и Калининский районы. Мосты поверх плотин… Давно ли мы могли любоваться ими только по макетам и чертежам. Если на строительстве плотины через речку Кайбулку едва приступили к земляным работам, то через Чебоксарку уже протянулась мощная железобетонная стена. Выстраиваются панели вертикальной стенки будущего залива…»

30 лет назад — 1 ноября 1989 года

Тридцать учителей из Монголии приехали в Чебоксары повышать квалификацию в Чувашском институте усовершенствования учителей. В программе знакомство с чебоксарскими школами и техникумами, поездки в сельские школы, занятия в Чувашском госуниверситете и пединституте. О работе с иностранными слушателями рассказала директор института Алевтина Софронова.

«Приехали монгольские учителя на три недели. В основном это школьные преподаватели химии, а с ними декан химического факультета Улан-Баторского педагогического института кандидат наук Цэдэндулам Жигжид, она возглавляет группу, и заведующий кабинетом химии Института усовершенствования учителей в Улан-Баторе Рэгзэрндорж Пунцаг. К сожалению, русский язык наши монгольские коллеги знают слабо. <…> Правда, выручают Цэдэ, таким коротким именем она просила себя называть, и Пунцаг, которые хорошо владеют русским и в особо трудных случаях становятся переводчиками. А вообще-то для пользы дела мы стараемся больше давать практических уроков, поскольку язык химии везде одинаков. <…>

Помимо посещения школьных занятий, мы наметили ряд экскурсий на промышленные предприятия Чебоксар, например, на тракторный завод, чулочно-трикотажную фабрику, хлопчатобумажный комбинат. Конечно же, покажем гостям столицу республики. А еще хотим свозить их на конезавод имени Чапаева, что в Ядринском районе.

Н. Пейков».

На снимке: монгольские учителя в кабинете химии чебоксарской средней школы № 33. Фото Ю. Дмитриева.

20 лет назад — 29 октября 1999 года

На новочебоксарском «Химпроме» нашли авиабомбу. Она попала на предприятие с бетоном, привезенным для ремонта цеха. Залили пол, начали разравнивать — и показался «хвост» стабилизатора…

«Работы тут же прекратили, место оцепили и вызвали саперов из Управления ФСБ России по Чувашской Республике. Незваную «гостью» осторожно перевезли в безопасное место и взорвали. Но она… лишь раскололась надвое. К счастью, военная реликвия, которая, как предполагают, была завезена с низовьев Волги с песком, была учебной. То-то удивились специалисты, как это она от тряски бетономешалки не взорвалась. Но зато на снаряде от «работы» стерлись все обозначения. А так она была совершенной копией настоящей».