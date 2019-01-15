В Чебоксарском районе запущена первая очередь нового тепличного комплекса

Сегодня аграрии Чувашии отмечают свой профессиональный праздник – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздничные мероприятия начались с торжественного открытия первой очереди нового тепличного комплекса в Чебоксарском районе.

Данный инвестиционный проект стоимостью 6,6 млрд рублей реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между правительством Чувашии и группой компаний «Ренова», подписанного на Российском инвестиционном форуме «Сочи–2017» в феврале 2017 года. Общая площадь комплекса для выращивания овощной продукции закрытого грунта составляет 22 гектара, в том числе 11 гектаров – первой очереди.

В торжественной церемонии открытия первой площадки участвовали Глава республики Михаил Игнатьев, заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов. Давая оценку новому проекту, Михаил Игнатьев особо отметил его значение в улучшении не только экономических, но и социальных условий в регионе. Ведь на комплексе появляются более 460 новых рабочих мест, для молодых специалистов создаются хорошие стартовые возможности.

Оксана Лут отметила правильность решения о размещении нового комплекса годовой мощностью около 20 тыс. тонн овощей именно в Чувашии. И выразила уверенность в том, что они займут свое достойное место на торговых полках не только республики, но и других регионов страны. Вторая очередь комплекса должна быть запущена в октябре 2020 года. Сейчас здесь полным ходом ведутся строительные работы.

Празднование продолжится в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена», где состоится торжественное собрание аграриев республики.