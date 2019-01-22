О «здоровье» почвы заботится «Яманчуринская сельхозхимия»

Чтобы урожай был богатым

В полутора километрах от деревни Яманчурино Яльчикского района расположен один из самых больших известняковых карьеров в Чувашии, впервые разведанный геологами

в 1960-м году. Добычу известняка на протяжении более 50 лет здесь ведет предприятие «Яманчуринская сельхозхимия» и снабжает известняковой мукой, необходимой для плодородия почвы, большинство районов республики.

«Представьте, что вы каждый день едите лук: на завтрак, обед и ужин, рано или поздно организм им пресыщается. Так и с почвой — из-за постоянного внесения удобрений она перенасыщается и со временем становится кислой. Именно с помощью известняковой муки, которую мы получаем из добываемого в карьере камня, кислую среду в почве можно нейтрализовать и вернуть ей плодородие», — рассказал о полезных свойствах «раскислителя» и специфике своей работы генеральный директор «Яманчуринской сельхозхимии» Герман Петров.

На предприятии Герман Аркадьевич работает 30 лет, причем большую часть трудовой жизни ее руководителем, и хорошо знает все особенности каждого технологического процесса — от добычи известняка до распределения муки по полю.

Работа в карьере, по его словам, не из легких, поэтому сотрудники предприятия — молодые, крепкие, выносливые и здоровые люди. Принцип «чуток потрудился — и хватит» здесь не приветствуется, тут работают настоящие труженики, сильные духом и телом. При этом каждый держится за свое место, дорожит им, потому что зарплата и условия труда достойные.

С тех пор, как Герман Аркадьевич возглавил «Сельхозхимию», материально-техническая база предприятия заметно улучшилась: построены новые мастерские и склады, приобретена современная спецтехника, сделано и многое другое. Благодаря эффективному управлению увеличилась производственная мощность предприятия.

А нынче большим подспорьем для «Яманчуринской сельхозхимии» станет поддержка государства в рамках реализации федеральной программы по развитию сельского хозяйства, предполагающей субсидирование работ по известкованию пахотных земель. Значит, и клиентов, желающих «оздоровить» почву, у предприятия заметно прибавится. Программой уже сейчас активно интересуются, заверил генеральный директор.

«Когда есть весомая поддержка аграрного сектора, хочется работать и развиваться дальше, — признался Герман Аркадьевич. — Мы делаем упор и на количество, и на качество продукции, стараемся двигаться вперед, регулярно обновляя оборудование. День работника сельского хозяйства в республике и наш большой праздник, потому как мы — часть этой огромной отрасли, которая заботится о благополучии родной земли. Было бы здоровье, а с поставленными задачами мы справимся!»