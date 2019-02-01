Минтруд Чувашии прояснил ситуацию с вдовой чернобыльца, которую лишили жилищного сертификата

За подарок приходится расплачиваться

«Чиновники отсудили у вдовы чернобыльца полтора миллиона рублей» — сюжет под таким заголовком вышел на одном из федеральных телеканалов 25 октября.

Журналисты рассказали зрителям историю жительницы Цивильска Елены Степановой: женщина тринадцать лет простояла в очереди на улучшение жилищных условий как вдова чернобыльца, и, наконец, получила жилищный сертификат. Два года назад горожанка с дочкой приобрели квартиру, но выяснилось, что прав на выделенные средства они не имели. В справках на имя супруга Елены Вячеслава Степанова отсутствует упоминание объекта «Укрытие», работы на котором — необходимое условие для предоставления соцвыплаты. Уже год вдова выплачивает около половины своей пенсии в счет образовавшегося перед государством долга.

На днях представители Министерства труда и социальной защиты Чувашии пригласили журналистов республики на брифинг, объясняя, что на НТВ «не дали полноты информации». На встрече заместитель министра Алина Кузнецова обрисовала ситуацию более подробно. По ее словам, незаконность выплаты была обнаружена комиссией Объединенной дирекции по реализации федеральных инвестиционных программ Минстроя России, и Минтруда Чувашии было вынуждено обратиться в суд. Цивильский районный суд выдачу сертификата признал неправомерной. Отдельно Кузнецова отметила повторную справку от Минобороны Украины, в которой расписана по дням работа Степанова в Чернобыле в 1988 году — объект «Укрытие» там снова не отражен.

«Каково это, когда ты получаешь сертификат и не знаешь, действителен ли он?» — весьма эмоционально отреагировали на происходящее чувашские журналисты. Спрашивали, почему вдова вообще попала в списки нуждающихся, если не имела на это права, почему списки изначально не проверило Министерство труда республики и кто будет отвечать за произошедшее.

«Это человеческий фактор», — пояснила замминистра. По ее словам, чиновник, поставивший женщину на учет в далеком 2003 году, в администрации Цивильского района уже не работает. Но «запросы из прокуратуры поступают, все виновные лица будут привлечены к ответственности». Что касается Минтруда республики, документы нуждающихся здесь не проверяют (не имеют право требовать от людей повторно справки, уже предоставленные в другой инстанции), а лишь формируют сводные списки. Вдова Вячеслава Степанова, добавила Алина Кузнецова, все еще вправе обжаловать решение суда, несмотря на истечение срока давности.