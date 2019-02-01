В Чувашии на треть увеличилось количество сделок с недвижимостью

В нынешнем году стало больше заявлений на оформление в собственность объектов недвижимого имущества, наблюдается прирост ипотечных сделок, договоров долевого участия в строительстве жилья. В пользу граждан и законодательные новшества, действующие с нынешнего года.

В защиту дольщиков

Сегодня зарегистрировано 4583 договора долевого участия в строительстве жилья, из них за 9 месяцев 455 договоров с применением эскроу–счетов, в то время как в прошлом году их было всего два, отметила на недавней пресс-конференции руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. Она напомнила, что до 1 июля 2019 года это было добровольным выбором застройщика и дольщика. Теперь же механизм открытия эскроу-счета — обязанность. Хотя в Чувашии еще много домов достраиваются по старой схеме, то есть застройщики уплачивают взносы в компенсационный фонд. «Порядок государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве в связи с новой схемой проектного финансирования не изменился. Не поменялся и перечень документов. Прежним остался и срок регистрации — 7 рабочих дней», — сообщила Екатерина Владимировна.

СПРАВКА «СЧ» В 2019 году в Управление Росреестра по Чувашии поступило более 200 тыс. заявлений на проведение учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 33%. В ЕГРН внесено 18833 записи об ипотеке (рост ипотечных сделок — на 9%).

Напомним, схема долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов предполагает зачисление средств дольщиков на специальный банковский счет. Ранее их необходимо было перечислять застройщику. Теперь деньги неприкосновенны. Застройщик ведет строительство за счет собственных или кредитных средств. Доступ к финансам на эскроу-счетах он получит только после того, как представит в банк разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Деньги вкладчиков также покрыты дополнительной защитой в виде страховки в размере до 10 млн рублей.

Садоводам дали шанс

Как уже сообщала «СЧ», со 2 августа 2019 года упрощенный порядок регистрации садовых и жилых домов, построенных на земельных участках для садоводства, продлен до 1 марта 2021 года. Направлять в администрации муниципалитетов уведомления в отношении садовых объектов (начало строительства и окончание) сейчас не требуется. Сегодня постройки, находящиеся в садоводческом товариществе, можно зарегистрировать с представлением минимального набора документов: необходимы технический план, декларация об объекте и документ о правах на земельный участок. При этом садовый и жилой дома должны иметь не больше трех этажей и высоту до 20 метров (это требования федерального законодательства).

Многие граждане не успели воспользоваться ранее действовавшей «амнистией». Так, с марта этого года, когда дачная амнистия в очередной раз завершилась, по 2 августа — день ее возобновления, регистрация прав на садовые и жилые дома пошла на убыль. А все потому, что в этот промежуток времени по внесенным в законодательство поправкам муниципалитет должен был подтвердить, что дом соответствует местным градостроительным требованиям. Но практически всем заявителям направлялись уведомления о несоответствии объекта установленным градостроительным нормам и регистрация приостанавливалась.

Сейчас у граждан, которым муниципалитеты дали, как говорится, поворот от садовых ворот, появилась возможность еще раз сдать документы на регистрацию права для оформления в собственность дома. Так что руководитель управления через прессу настоятельно рекомендует жителям республики как можно быстрее использовать «упрощенку». А может, после марта 2021 года государство вновь продлит «амнистию» на радость «ленивым» гражданам? По словам Карпеевой, это маловероятно, скорее всего, «амнистия» продлеваться больше не будет.

Мошенники охотятся за подписью

Все большей популярностью у заявителей пользуются электронные услуги. За 9 месяцев этого года в Управление Росреестра поступило более 6 тысяч заявлений о кадастровом учете в форме электронного документа, что в 2,5 раза больше, чем в году предыдущем. В 3,5 раза увеличилось количество электронных заявлений о регистрации прав (27922). Управление выдало 12700 выписок о содержании правоустанавливающих документов и их копий, из них в электронном виде — 11400 единиц (90%).

Понятно, что электронные документы ускоряют ход сделок с недвижимостью, экономят наше время. Но не дремлют и мошенники. Этим летом общественность всколыхнули сообщения о квартирных махинациях с подделыванием электронных подписей собственников недвижимости. Как государство намерено бороться с таким негативом?

«Прецеденты имелись в центральной части России, — пояснила Екатерина Карпеева. — В итоге несколько граждан пострадали, лишившись имущества и не подозревая об этом. Схема мошенников касалась подделки электронных подписей владельцев недвижимого имущества. Аферисты совершали сделки по ее продаже, направляя документы в Росреестр по Интернету. Чтобы остановить мошенников и защитить добросовестных граждан, законодатели приняли меры. С 13 августа 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 286 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». В работе над проектом этого закона активно принимал участие и Росреестр».

НА ЗАМЕТКУ На сайте Федеральной кадастровой палаты spv.kadastr.ru заработал новый сервис по срочной выдаче выписок из ЕГРН в режиме онлайн. Этот сервис доступен в 51 регионе, в том числе в Чувашии. Раньше выдача сведений об объектах недвижимости производилась в течение трех суток, теперь же выписку можно получить за несколько минут.

Итак, уже более двух месяцев жители Чувашии, как и все россияне, желающие оформить документы на регистрацию прав, постановку на кадастровый учет недвижимости в электронном виде, должны перед этим лично подать через МФЦ на бумажном носителе заявление о возможности регистрировать права.

Однако это не говорит о том, что электронная регистрация прав в Чувашии вдруг прекратилась, успокоила Екатерина Владимировна. Дело в том, что такое заявление не требуется, если документы электронно подают за гражданина нотариус, орган местного самоуправления, банки. Ограничение не касается и граждан, которые получили ЭЦП в удостоверяющем центре Кадастровой палаты.

На заметку гражданам: теперь, если на регистрацию поступит электронный пакет документов, а в ЕГРН не будет отметки о возможности регистрации перехода прав на недвижимость в электронном виде, то последует возвращение документов без объяснения причин.

Кадастровые работы за счет бюджета

Многие граждане интересуются законом, принятым в этом году, который якобы позволяет увеличить площадь своего земельного участка. Так ли это? Да, действительно, есть такой закон о комплексных кадастровых работах, подтвердила руководитель управления. И наша республика тоже не отстает от новых тенденций.

Сейчас администрация города Чебоксары за счет муниципального бюджета проводит комплексные кадастровые работы в садоводческом товариществе «Заовражное» (Московский район). По предварительным данным, сейчас там более 200 участков, и все межевые работы по определению их границ, по привязке объектов капитального строительства к земельным участкам, по определению владельцев собственности проводятся за счет бюджетных средств, граждане за все это платить не будут.

Какие образовались границы, будут смотреть по факту. Если они вписываются в законодательные рамки увеличения площади земельных участков, то они будут поставлены на кадастровый учет. Объявление, что такие работы начались, муниципалитет разместил на своем сайте, на сайте Росреестра и в газете. И с этого дня все собственники участков, их пользователи могут ознакомиться с результатом межевых работ и представить свои возражения в согласительную комиссию, если для этого будут основания.

В начале следующего года будет изготовлена карта-план всего садоводческого товарищества, и границы всех участков поставят на кадастровый учет. Екатерина Карпеева подчеркнула, что в Чувашии такие работы проводятся впервые. И пояснила, что там, где границы участков уже внесены в ЕГРН, их трогать не будут, правда, таких в СТ «Заовражное» немного.

Уменьшить границы земельных участков можно только на 10% от их площади, а увеличить (сверх обозначенной в документах о предоставлении) — можно на размер минимального участка (в Чебоксарах это 200 квадратных метров) разрешенным для этого вида земель способом.

Фото vtambove.ru: С внедрением эскроу-счетов застройщики не смогут использовать деньги участников долевого строительства жилья не по назначению.