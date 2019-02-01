Переписчиков узнаем по шарфам и портфелям

Фирменные шарфы в количестве 2,2 тысячи штук и синие портфели поступили на днях в Чувашстат. Они – часть экипировки переписчиков, которые будут работать во Всероссийскую перепись населения 2020 года.

Грядущая перепись – третья в постсоветской России. Портфелями временных переписных работников снабжали в каждую кампанию, начиная с 2002 года, а шарфы появились только в перепись 2010 года. Трикотажные, синего цвета с белой бахромой и надписью белыми буквами «Всероссийская перепись населения». Белым был и логотип на шарфе, увенчанный датой, выведенной в маленьком красном прямоугольнике.

Шарф переписчика 2020 года получился более ярким. Дизайнеры смело пустили красную кромку по обе стороны синего поля, оставив синей бахрому. Для плавного перехода к белым тематическим надписям рассыпали белые же «крапинки» по концам.

Цвет портфелей остается в пределах синих оттенков. А вот их размеры изменились. Если прежде они были объемистыми, рассчитанными на кипу переписных листов, то к предстоящей переписи стали гораздо миниатюрнее, приспособившись к конфигурации планшета. Ведь перепись 2020 года будет цифровой, и счетчики отправятся в подомовой обход, вооружившись планшетными компьютерами.