Исследуя документы за 22-28 октября 1944 года, я несколько раз вспоминал песню из кинофильма «Служили два товарища». Зная и не зная друг друга, в одних и тех же частях или в их подразделениях служили уроженцы Чувашии, иногда из одного района и даже из одной деревни. Они не только вместе грустили о доме и мечтали о возвращении на родину с непременной победой, но и в бою прикрывали друг друга, порой и не зная об этом. Тогда они еще вряд ли задумывались, что становятся участниками важнейших исторических событий — освобождения Норвегии, Прибалтики, Польши, Чехословакии, Венгии, Болгарии, Румынии, Югославии, что вступают в логово германского фашизма.

22 октября 1944 г., воскресенье

Мотоциклист 1-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка 5-й гвардейской танковой армии 1-го Прибалтийского фронта гвардии рядовой Михаил Иванович Никитин из Цивильского района, действуя в составе разведгруппы, под вражеским огнем в числе первых прорвался через оборону противника и дал возможность своему расчету открыть ураганный огонь по убегающим немецким солдатам. 22 октября наш отважный земляк был награжден медалью «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 22 октября 1944 г. Войска Карельского фронта, продолжая наступление из района Петсамо (Печенга), вышли на государственную границу СССР с Норвегией на участке от побережья Баренцова моря до озера Куэтс-Явр, заняв при этом никелевые рудники и населенные пункты Никель, Вуореми, Афанасьев, Рова, Виртайн, Ахма-Лахти. Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительного удара конницы и танковых соединений 22 октября овладели крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом обороны противника на территории Венгрии — городом Ньиредьхаза. На территории Югославии наши войска овладели городом и крупным железнодорожным узлом Сомбор, а также заняли крупные населенные пункты и железнодорожные станции… «Красная Чувашия» писала: «В ответ на обращение колхозников Чебоксарского района об усилении помощи фронту в решающий период войны коллектив эвакогоспиталя, где начальником тов. Соколов, решил из личных сбережений сотрудников госпиталя купить для Красной Армии второй боевой самолет. Первый самолет, построенный на средства коллектива госпиталя, был передан Красной Армии в августе этого года». Любопытна и следующая информация: «Для кружков художественной самодеятельности Чувашгиз издает «Эстрадный сборник», куда включены одноактные пьесы, скетчи, монологи, стихи и массовые песни». Интересно узнать, что эстрадные произведения начинаются с «Гимна Советского Союза» на чувашском языке.

23 октября 1944 г., понедельник

В этот день отличился гвардии сержант Василий Сергеевич Алякин из деревни Тихонкино Красночетайского района: «23.10.44 г., несмотря на артогонь противника, точно привязал боевой порядок батареи, благодаря чему подавлена артбатарея противника». Уже 27 октября наш земляк получит медаль «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 23 октября 1944 г. Наши войска полностью очистили от противника правый берег реки Неман от устья до города Юрбаркус (Юрбург). Таким образом, из всей территории Клайпедской области в руках противника остается только город Клайпеда (Мемель) и несколько населенных пунктов, расположенных вблизи этого города. Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали долговременную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую границы Восточной Пруссии, и вторглись в пределы Восточной Пруссии на 30 километров в глубину и 140 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта заняли мощные опорные пункты обороны противника… и с боями заняли около 900 других населенных пунктов, из которых более 400 на территории Восточной Пруссии.

24 октября 1944 г., вторник

Петра Андреевича Ершова из деревни Мижеркасы Красночетайского района в 21-м истребительном авиационном полку ценили за ответственность и умелые руки, бережное отношение к сохранению и сбережению своего самолета. Авиационный моторист 3-й авиаэскадрильи сержант технической службы Ершов «совместно с механиком обеспечил 265 боевых самолетовыпусков без случаев отказа в работе матчасти. В группе с механиками на самолете Ла-5 заменил 5 моторов и ввел в строй 4 неисправных и поврежденных самолета» — говорится в приказе от 24 октября 1944 года о его награждении медалью «За боевые заслуги». Наверное, родным и землякам Петра Андреевича будет приятно прочитать и эти слова из его боевой характеристики: «Дисциплинированный, исполнительный, пользуется авторитетом среди личного состава».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 24 октября 1944 г. В течение 24 октября в Восточной Пруссии наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки пехоты и танков противника, с упорными боями овладели рядом сильно укрепленных опорных пунктов противника… Южнее и юго-восточнее города Сувалки наши войска, преодолев Августовские леса, овладели городом и крупной железнодорожной станцией Августов, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов… На территории Чехословакии восточнее и юго-восточнее Мукачево наши войска с боем овладели городом и крупной железнодорожной станцией Хуста; заняты также крупные населенные пункты…

25 октября 1944 г., среда

«Честно и добросовестно относится к выполнению своих обязанностей. Своевременно доставляет продовольствие спецподразделениям полка. Конский состав содержит в хорошей упитанности и чистке», — говорится в приказе о награждении медалью «За боевые заслуги» гвардии красноармейца Павла Никитовича Саргайкова из Канашского района. Он воевал на Карельском фронте повозочным комендантского взвода 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии.

Мастер оружейной мастерской боевого питания 25-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта сержант технической службы Александр Петрович Соколов из Чебоксарского района «в период наступательных боевых действий за освобождение Прибалтики от немецких захватчиков все время находился на переднем крае в подразделениях и производил ремонт оружия. Благодаря его самоотверженной работе было исправлено под огнем противника в период с 12 по 19.10.44 г. три станковых пулемета и двадцать девять автоматов, что способствовало выполнению боевого задания командования». Приказом по полку от 25 октября 1944 г. наш земляк был награжден медалью «За отвагу».

Такую же медаль получил командир отделения минометной роты 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта гвардии сержант Федор Григорьевич Григорьев из Канашского района. «В бою 14.10.1944 года умело вел огонь по противнику, огнем миномета уничтожил до десятка гитлеровцев и подавил две пулеметные точки противника, которые мешали продвижению вперед наших войск».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 25 октября 1944 г. Войска Карельского фронта, преследуя немецкие войска, пересекли государственную границу Норвегии и в трудных условиях Заполярья 25 октября овладели важным портом в Баренцевом море — городом Киркинес, а также с боями заняли на территории Норвегии более 30 других населенных пунктов… На Либавском направлении наши войска отразили неоднократные атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. В Восточной Пруссии наши войска продолжали наступление и, преодолевая сопротивление и контратаки противника, с упорными боями овладели рядом сильно укрепленных опорных пунктов обороны немцев… На территории Чехословакии северо-восточнее и юго-восточнее Мукачево наши войска, преодолевая сопротивление и инженерные заграждения противника, с боями заняли более 50 населенных пунктов… В этот день «Красная Чувашия» опубликовала новость, которую так давно ждал каждый житель Чувашии — «Красная Армия пересекла советско-германскую границу». В унисон с этим сообщением газеты звучат и названия других ее публикаций: «Все для Родины, для победы», «Семьям фронтовиков — повседневное внимание», «Досрочно выполним месячный план», «Передовые фронтовые молодежные бригады», «Хлеб — в фонд Красной Армии». Ну как тут не работать, когда наши солдаты уже шагают по вражьей земле!

26 октября 1944 г., четверг

В этот день награждены медалями «За отвагу» еще три однополчанина Федора Григорьева из 24-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии. Наводчик пулеметной роты 1-го стрелкового батальона гвардии сержант Василий Ефимович Маков из деревни Шурут-Нурусово Комсомольского района «в бою 14.10.1944 года совместно со стрелковым взводом отразил две контратаки противника, уничтожив при этом до 10 гитлеровцев. Поддерживая продвижение взвода огнем пулемета, уничтожил пулемет противника с прислугой, мешавший продвижению взвода вперед».

Стрелок первой стрелковой роты Григорий Платонович Платонов из деревни Верхняя Типсирма Красноармейского района «14.10.1944 года в районе Петсамо в числе первых ворвался в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожил трех гитлеровцев». А гвардии сержант Василий Демидович Демидов из деревни Арзаматово Мариинско-Посадского района на Карельском фронте хоть и воевал командиром отделения роты связи, но достаточно часто устранял неисправности в линиях связи. «В октябрьских боях 1944 года лично устранил семь порывов телефонной линии, тем самым дал возможность командованию бесперебойного управления войсками. Находясь в стрелковом подразделении, последнее пошло в атаку, тов. Демидов, участвуя в атаке, уничтожил двух гитлеровцев», — говорится в приказе о награждении.

При отражении пехоты и танков противника в районе Плитер-Шилленингкен, работая в составе орудийного расчета, подбил вражеский «Тигр» заряжающий 26-го артиллерийского полка 63-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта Петр Андреевич Ульянов из бывшего Калининского района. Через месяц он получит, как говорили бойцы, «Збз» — медаль «За боевые заслуги».

27 октября 1944 г., пятница

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 27 октября 1944 г. В течение 27 октября в Восточной Пруссии, северо-западнее города Шталлу-Пенен, наши войска в результате упорных боев овладели сильно укрепленными опорными пунктами обороны немцев… Войска 4-го Украинского фронта в результате стремительного наступления 27 октября овладели на территории Чехословацкой республики главным городом Закарпатской Украины Ужгородом — крупным узлом коммуникаций и важным опорным пунктом обороны противника, а также с боями заняли на территории Чехословакии более 50 других населенных пунктов… На территории Югославии, северо-западнее Белграда, наши войска, действуя совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и железнодорожным узлом Новисад, городом и железнодорожным узлом Кула, городом и крупной железнодорожной станцией Бачка Паланка… В этот день «Красная Чувашия» опубликовала возмущенное письмо читателя Т. Ярандайкина о безхозяйственном использовании барды Ядринским спиртзаводом. Многие колхозы не только Ядринского, но и соседних районов хотят применять барду для кормления и откармливания скота и сберечь зерно, но завод открыто отказывает колхозам и большую часть из получаемой ежедневно до 100000 литров барды просто сливает в Суру. Мотив — колхозы мало помогают заводу…

28 октября 1944 г., суббота

27-28 октября 1944 года в боях за одну и ту же электростанцию отличились несколько уроженцев Чувашии, воевавших в составе 11-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии Карельского фронта. Сапер саперного взвода красноармеец Иван Степанович Безруков из деревни Кудеиха Порецкого района с риском для жизни снял 8 фугасов, 18 противопехотных и 25 противотанковых мин, а помощник командира взвода 3-й стрелковой роты старший сержант Александр Михайлович Васягин из Чувашско-Исеневского сельсовета Козловского района с отделением зашел во фланг противника и подавил огонь станкового пулемета противника, тем самым обеспечив передвижение наших подразделений.

Оба героя получили медали «За отвагу». Неизвестно, знали они друг друга на фронте или нет, но служили оба земляка исправно и воевали геройски.

В этот день «Красная Чувашия» писала: «Ни одного трудящегося без билетов четвертой денежно-вещевой лотереи!» Из публикаций в газете узнаем, что в ходе четвертой денежно-вещевой лотереи по состоянию на 27 октября реализовано билетов на сумму 32264 рубля, из них более 14 тысяч внесено наличными. Октябрьский и Урмарский районы полностью закончили реализацию билетов и собрали наличными всю сумму среди колхозников и единоличников. Успешно проходит распространение билетов в Чебоксарах и Канаше. Организованно проходит реализация билетов за наличные и среди колхозников Янтиковского, Чурачикского и Моргаушского районов. Газета из номера в номер рассказывает о распространении билетов лотереи — это считалось важнейшей государственной задачей.

Ведущий рубрики Евгений Шумилов

Фотофакт: Кадр из фильма «Служили два товарища» 1968 года. «Скажи: так, мол, и так, пропадают красные герои в мокром неудобстве, сидят, смерти ждут».