Колокола — на индустриализацию страны… Чебоксары, 1928 год

Фото из архива Национального музея

«Когда перестанут гудеть колокола…», «Прекратить колокольный звон…», «Снять колокола с церквей г. Чебоксар…» В начале 1930 года заметки с подобными заголовками выходили чуть ли не в каждом номере газеты «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия»).

«В целом ряде городов давно уже смолк колокольный звон. Медные голоса поют сейчас другие песни, песни станков на заводах и тракторов на полях. А у нас в Чувашии, под боком зря болтаются сотни тысяч пудов меди, служа поповскому обману. Пора, давно пора, заставить замолкнуть медные голоса, мешающие нам работать, и уводящие нас назад к векам рабства и подневольного труда» — это из январского номера газеты. В начале февраля газета пишет: «В г. Чебоксарах еще много церквей. Каждый день над городом плывет назойливый перелив медных колоколов. Чебоксарцам надо последовать примеру передовых городов и прекратить колокольный звон в своем городе». А в конце февраля даже так: «Отвечая на вызов Алатырских рабочих о снятии колоколов, митинг трудящихся г. Чебоксар принял постановление не только снять колокола в имеющихся городских церквах, но и закрыть все церкви в Чебоксарах». Такая вот атмосфера была в те годы, так что веселое настроение рабочих, расположившихся на перекур в сброшенном с колокольни Предтеченской церкви (Никольского собора) колоколе вполне соответствует духу времени.

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Справедливости ради нужно сказать, что снимок сделан на два года раньше начавшейся кампании по закрытию церквей. Слева на фотографии видна церковь Михаила Архангела, за ней здание аптеки (еще одноэтажное), то есть перед нами уходящая вверх улица Чувашская (сегодня — Константина Иванова). Колокольня Предтеченской церкви стояла чуть ли не в середине улицы, и если гужевой транспорт свободно объезжал ее в течение почти двух с половиной веков (церковь построена в 1690 году), то с появлением в городе автомобилей колокольня стала мешать движению. Осенью 1928 года с нее были сняты колокола, а весной 1929 года колокольня была разрушена.

Но не она была первой в списке разрушенных религиозных памятников. Еще в октябре 1924 года был рассмотрен вопрос о закрытии Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах, в июле 1925 года принято постановление о сносе колокольни при бывшем мужском монастыре, и только острая нужда в помещениях позволила сохранить остальные здания монастыря.

Церковь Михаила Архангела, кстати, в это время уже стояла без куполов — в ней располагался Центрархив ЧАССР. В августе 1934 года газета публикует объявление: «Витаминная станция покупает медные котлы и медные тазы. Обращаться — бывшая Предтеченская церковь, Чувашская улица в г. Чебоксарах» — видимо, закончились к тому времени колокола. Само здание церкви вскоре было разрушено — тоже мешало, но уже строительству ЦИКовского дома на набережной.

Текст Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — история и современность», посвященного подготовке к празднованию 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории, о сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.