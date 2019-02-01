Компьютер школьнику не враг

Интернет-платформа Учи.ру помогает детям учиться

…Учителя тоже умеют устраивать перепалки, и это хорошо, потому что благодаря этому многие из них на специальном семинаре выяснили, что математику можно изучать не только «хорошенько помучившись», но и играя. Семинар для них устроило Министерство образования и молодежной политики республики после того, как был подписан договор с платформой Учи.ру о неограниченном ее использовании во время уроков. Сделано это было в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

Надо откровенно сказать, что не всем педагогам понравилась идея обучаться, развлекаясь: несерьезно это как-то. У нас в стране бытует мнение, что учеба в школе и игра не могут совмещаться, хотя в Японии, например, студенты учатся по учебникам, которые написаны ведущими учеными в виде комиксов, а в Сингапуре школьники уже много лет осваивают программу на игровой платформе, похожей на Учи.ру. При этом там учеников, которые испытывают затруднения в учебе, всего два процента. У нас их намного больше.

Часть учителей математики жаловались, что руководство заставляет их пользоваться этой платформой, и если ученики не решают задачи на ней, то им ставят на вид. В это же время их коллеги, которые пользуются электронными заданиями на Учи.ру, давно и хорошо в них ориентируются, не очень понимали такие жалобы. Математик чебоксарской гимназии № 1 Надежда Матвеева считает, что платформа помогает детям быстро и качественно оттренировать навыки решения примеров и задач. Хотя класс у нее математический и ученики сильные, польза от занятий, считает педагог, ощутимая. А учителя школы № 64 благодаря платформе не просто повысили успеваемость, но и превратили учебу в соревновательный процесс. Теперь школьникам не просто интересно учиться, они делают это с азартом: соревнуются между собой в классе, выясняют, чей класс сильнее, и уже перешли на следующий этап — соревнуются между школами.

Цифра: 28 тыс. школ страны подключены к интернет-ресурсу Учи.ру для повышения успеваемости учеников

Ребята принимают участие в математических олимпиадах на платформе Учи.ру, где задачи очень непростые и требуют дополнительной подготовки. В этом новички убедились на своем опыте, поломав голову над одной из них. И даже стали менять свое мнение об «игрушечности» платформы Учи.ру. Некоторые педагоги поначалу объявили, что первые пять учеников, решивших все примеры и задачи в электронном виде, получат дополнительные положительные оценки по предмету. Но дополнительных пятерок пришлось ставить так много, что число победителей пришлось сократить до трех.

Специалист Учи.ру по обучению и работе с регионами Алина Пинчук сказала, что у нас в республике большинство учителей с успехом пользуются платформой и вообще ситуация в Чувашии очень «цифровая». Есть регионы, где в школах два компьютера: один у директора, второй в библиотеке или компьютерном классе. В таких случаях говорить о цифровизации обучения довольно сложно. Но есть и такие регионы, как, например, Воронежская область, где учителя, чьи ученики пользуются платформой, награждаются грамотами, участвуют в олимпиадах, получают дополнительные баллы при переаттестации. После того как руководство области заняло такую позицию, никого из сотрудников школы дополнительно стимулировать не нужно, они увидели, что успеваемость повысилась.

Ведь что самое главное на Учи.ру — нельзя подсмотреть результат, задания надо выполнять самому ученику, а когда они занимаются ежедневно, то и качество знаний у них меняется в лучшую сторону.

Подтверждением этому стал рассказ одного из родителей, чей сын после операции не мог ходить в школу более месяца. Чтобы мальчик не отстал в учебе, отец разрешил ему заниматься на компьютере, хотя всегда был против, считая это вредным. В результате контрольную по математике сын написал на отлично, а кроме того, подтянул русский и английский языки…

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Кирий, которая преподает информатику, уверяет, что многие родители с трудом проникаются мыслью, что компьютер — это не игрушка и не враг, а инструмент, которым нужно научить ребенка правильно пользоваться. Мы возмущаемся, если врач медленно печатает историю болезни или операционист в банке нас долго обслуживает, потому что плохо знает программу, в которой работает. А ведь сфер, которые не затронула компьютеризация, сегодня практически не осталось. Поэтому запрет пользоваться компьютером просто приведет к тому, что ребенок вырастет неконкурентоспособным, ему будет сложно устроиться на работу. А до этого ему еще надо будет сдать ОГЭ и ЕГЭ, к которым проще подготовиться, умея пользоваться компьютером…

Фото с сайта disshelp.ru: Когда-то виновниками всех бед считались книги, сейчас — компьютер. А ведь это, прежде всего, инструмент, которым нужно правильно пользоваться.