К 90-летию со дня рождения Станислава Малютина

Ученый широкого диапазона

Он знал цену земли

28 октября исполнилось бы 90 лет видному ученому, экономисту-аграрнику Станиславу Романовичу Малютину. Он внес весомый вклад в исследование проблем экономической эффективности земледелия и всего сельского хозяйства. Широко известны его исследования и научно-практические разработки по совершенствованию хозяйственного механизма АПК. Имя ученого нашло свое место и в исторической науке — им опубликован цикл проблемных статей и монографии по вопросам развития национального языка, истории народа, культуры, науки.

Станислав Романович родился в 1929 году в деревне Пронькасы Чебоксарского района. Его трудовая биография началась в 1943 году, когда подростком стал работать в колхозе. А уже в 1945-м был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Потом окончил исторический факультет Чувашского пединститута. Работал учителем, завучем, директором сельских школ республики.

Научно-педагогическую деятельность Станислав Романович начал с 1960 года, пройдя по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры политической экономии Чувашского сельскохозяйственного института. Здесь проработал до 1989 года в должностях доцента, заведующего кафедрой, проректора по учебной работе. А в марте 1989 года был назначен директором Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской Республики, который в 1994 году был преобразован в Чувашский государственный институт гуманитарных наук. В этой должности проработал более семи лет, до июня 1996 года, после чего вернулся в сельхозакадемию. Здесь профессор Станислав Малютин возглавлял кафедру до 2010 года. 20 июня того года его не стало…

ПЕТР ИВАНТАЕВ, председатель Совета ветеранов АПК Чувашии: — У Станислава Романовича я учился в сельхозинституте в начале 1960-х годов. Политэкономия вещь скучная, но только не на лекциях Малютина. Где бы я потом ни учился, такого занимательного и популярного изложения этой темы не встречал. Учась на агронома, я защищал диплом на экономическую тему у Малютина, и не я один… Работая потом на разных должностях, от председателя колхоза до министра, не раз общался с Малютиным, поражаясь его уму, эрудиции, владению практикой. Особенно в начале 1990-х годов, когда обсуждалось, куда двигаться сельскому хозяйству. Предвидения ученого по многим вопросам позже сбывались, а прежние разработки, в частности, по земельным отношениям, становились актуальными. Министерство часто просило его прочитать лекции на селе — никогда не отказывался.

В 1993 году Станиславу Романовичу было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Он был организатором и первым президентом Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. Постановлением правительства был утвержден главным редактором Чувашского энциклопедического словаря.

Оценивая вклад ученого в аграрную науку, следует отметить ряд его разработок, представляющих несомненные новшества. Впервые в условиях Чувашии им было выполнено сельскохозяйственное районирование. А исполненные при этом картографические материалы опубликованы в «Атласе сельского хозяйства Чувашской АССР». Большое практическое значение имели и его рекомендации, вошедшие в «Систему ведения сельского хозяйства Чувашской АССР» и «Программу развития АПК Чувашской Республики».

С середины 1960-х годов Станислав Малютин исследовал малоизученные и дискуссионные в то время проблемы экономической оценки земли. Опубликовал ряд работ на эту тему. Затем под его руководством впервые была осуществлена экономическая оценка земли Чувашии и разработаны методические рекомендации по практическому использованию ее результатов. Подобного рода работа стала одной из первых в стране.

АЛЕКСАНДР МАЛЮТИН, доктор экономических наук: — Отец прожил яркую, богатую на события жизнь. Он был замечательным отцом. Все свое детство я видел склонившуюся над письменным столом его спину. Он научил меня прямо и открыто смотреть в глаза другим людям и видеть в этих глазах, что тебя считают честным, порядочным, благородным человеком.

Малютин был в числе первых советских экономистов, рассматривавших земельную ренту в качестве критерия денежной оценки земли. Эта концепция логически приводила к выводам о необходимости усиления роли рыночных отношений и экономических механизмов в управлении общественным производством, повышении его эффективности. Ученому и его единомышленникам довелось отстаивать ее в дискуссиях в Институте экономики АН СССР в 1973-1975 годах. В 1975 году Станислав Романович разработал и предложил органам управления народным хозяйством СССР экспериментальный вариант методики определения цены земли, которая в то время по понятным причинам не могла быть использована. В наши дни при осуществлении земельной реформы его теоретические и прикладные разработки находят применение.

«Земля, как известно, является важнейшим национальным богатством, основным и решающим средством производства в сельском хозяйстве, — писал ученый. — Однако у нас до сих пор не налажен настоящий, экономически обоснованный учет земельных ресурсов. Не изжито бесхозяйственное отношение к земле как к дармовой производительной силе, ресурсы которой якобы неиссякаемы. Нередко можно встретить и расточительство в использовании земельных угодий, допускается отвод плодородных земель под строительство, самовольный захват земельных участков отдельными организациями и индивидуальными застройщиками». Эти слова, без преувеличения, актуальны по сей день.

ВАЛЕРИЙ ВЯЗОВ, видный общественно-хозяйственный деятель Чувашии: — Со Станиславом Романовичем меня связывали родственные узы — он был женат на моей старшей сестре Антонине. Наша многодетная семья рано осталась без отца — мне было лишь полтора года. И Станислав Романович заменил нам отца… Они с сестрой не только помогали материально, но и учили жизни, особенно Станислав Романович. Посчастливилось быть и его студентом в сельхозинституте. Действительно, его лекции были уникальными — по доступности, глубине.

Значительным вкладом ученого в экономическую теорию и практику управления сельским хозяйством явились методики дифференциации закупочных цен, планирования закупок сельскохозяйственной продукции, комплексной оценки ресурсов производства и хозяйственной деятельности сельхозпредприятий.

Имея первое образование историческое, Станислав Романович не мог не внести свою лепту и в эту науку. В должности директора Чувашского государственного института гуманитарных наук он опубликовал цикл проблемных статей и монографий по вопросам этногенеза чувашского народа.

Главный вывод его исследований состоял в следующем. С начала III-IV веков в регион Среднего Поволжья вторглись вместе с гуннской ордой тюркские племена, и есть основания рассматривать этнический состав населения «первой волны тюрков» как близкий к проточувашскому. После Великого переселения народов и последующих миграционных процессов в XIII-XIV веках на Средней Волге отчетливо проявились два относительно обособленных, но связанных между собой этнических массива, — тюркоболгаров, потомков кочевников-скотоводов и тюркского скотоводческо-земледельческого населения, происхождения не болгарского, но в значительной степени смешавшегося с болгарами. На основе первого образовалась народность казанских татар, а второго — древнечувашская народность. В последующем этногенезе чувашей окончательно сложились присущие им, формировавшиеся веками антропологический и социально-психологический облик, типичная этнография и старочувашский язык.

Будучи известным ученым, Станислав Романович оставался прекрасным человеком, заботливым семьянином, душевным родственником.

Роман Александров