К 100-летию Чувашской автономии выпустят памятную медаль

21 октября Михаил Игнатьев подписал Указ «Об утверждении Положения о памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области» и ее описания», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Согласно Положению, памятная медаль не является государственной наградой Чувашской Республики. Это форма поощрения за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашии, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед республикой.

Памятной медалью награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие общественное признание, в том числе почетные гости праздничных торжеств и мероприятий, посвященных 100-летию образования Чувашской автономной области, за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению межнациональных отношений, заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей.

Решение о награждении памятной медалью принимается Главой Чуваш¬ии как по собственной инициативе, так и по представлению Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики и оформляется распоряжением руководителя региона.