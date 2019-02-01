Как продать квартиру, находящуюся в собственности обоих супругов

Мы с супругом являемся собственниками квартиры, хотим ее продать, но муж уехал на вахту. Могу ли я одна продать жилье или необходимо присутствие обоих на сделке?

Нина Васильева, Чебоксары

— Участвовать в сделке обязаны оба продавца, — пояснила начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова. — Если один из собственников по какой-либо причине не может присутствовать при оформлении сделки, необходимо оформить от него доверенность у нотариуса на продажу объекта недвижимого имущества.

Если продается квартира, которая была приобретена в браке и оформлена лишь на одного супруга, в этом случае присутствие другого супруга не требуется. Но на такую сделку необходимо получить и представить нотариально удостоверенное согласие супруга на продажу квартиры.

Мы с мужем вдвоем приватизировали квартиру в 1997 году в совместную собственность. Могу ли я одна подать в регистрирующий орган заявление на регистрацию права совместной собственности?

Анна Андреева, Канаш

Да, можете, подтвердили в отделе правового обеспечения управления, так как государственная регистрация права общей совместной собственности на недвижимое имущество в порядке приватизации осуществляется на основании заявления одного из участников совместной собственности.