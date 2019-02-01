В старинном особняке Федора Ефремова идет масштабная реконструкция

Музейных окон негасимый свет…

В одном из красивейших зданий города, в особняке Федора Ефремова, где сейчас располагается отдел русского и зарубежного искусства Чувашского художественного музея, уже целый год идет реконструкция. Это самое масштабное обновление за его историю.

«Теперь над нами не каплет»

Последние работы, проводившиеся четыре года назад, коснулись системы освещения. Тогда бесценные полотна, которыми богата эта галерея, можно сказать, вышли из полумрака. Да и до этого здание, возраст которого перевалил за 100 лет, пережило не один большой ремонт. В начале «нулевых» здесь меняли кровлю, чуть позже боролись с грибком стен и потолков. Реконструкция в начале 90-х годов и вовсе потребовала закрытия чебоксарского музея на несколько лет и тоже поначалу должна была стать масштабной. Но из-за проблем с финансированием некоторые виды работ были свернуты, не удалось поменять ни сантехнику, ни трубы, все это доделывалось потом. Но именно тогда, в 90-е годы, под толстым слоем краски музейщики обнаружили драгоценный паркет, который было решено восстановить.

Нынешний «большой ремонт» тоже коснулся паркета. Но это лишь один из пунктов реконструкции. В обширном списке работ по преображению здания постройки 1911 года значились приведение в порядок крыши, покраска стен, замена окон и дверей, фасадные работы, ремонт парадной лестницы, внешнее и внутреннее обустройство безбарьерной среды.

ПОЛОТНА ГОТОВЯТСЯ К ВЫСТАВКЕ В отделе русского и зарубежного искусства Чувашского художественного музея собрано все самое ценное из музейной коллекции: иконопись, фарфор, живопись прошлых веков. Шедевры именно этой части музейной коллекции активно принимают участие в престижных проектах. Работы Левитана, Коровина, Фешина, Серова приглашались на большие выставки. Вот и сейчас значительная часть экспозиции находится на реставрации, полотна готовят к выставке из цикла «Золотая карта России» в залах Третьяковской галереи. В разделе древнерусского искусства можно увидеть иконы из чебоксарских церквей московской школы XVI -XVIII веков, подписные и датированные иконы XIX века. Здесь экспонируются работы художников направлений «Мир искусства» и «Бубновый валет».

На выполнение работ по реставрации объекта культурного наследия из республиканского бюджета было выделено 15,5 млн рублей, а за дело взялись выигравшие тендер ремонтно-строительные фирмы «Дизайн» и «РАС».

Главной проблемой, причем многолетней, была крыша. Ее хоть и ремонтировали 15 лет назад, но из-за проектной ошибки она продолжала течь, губя сначала старый красочный слой в самых ценных залах, затем уже отреставрированный. Проблема осложнялась и во время ремонта освещения. Теперь, наконец, эта проблема решена. Крыша полностью перекрыта, несущие стропила заменены.

В ослепительно белом обрамлении…

…Когда мы в погожий осенний день пришли на улицу Константина Иванова, во дворе филиала ЧГХМ строители расчищали место под брусчатку, по проекту она предусмотрена вместо старого асфальта и всех предыдущих «заплат» износившегося покрытия. Практически все уже закончено с покраской фасадов, сейчас отделываются верхние чердачные помещения.

Особая статья реконструкции – старинные окна в стиле модерн. Их полностью заменили. Теперь вместо двойных сложных по конструкции рам, где ни одна не была похожа на другую, стоят тройные стеклопакеты, каждая рама для которых также выполнялась сугубо индивидуально. Окна в результате стали самой дорогой частью реконструкции, «съев» больше половины ремонтного бюджета. Вместо уже привычного серовато-голубоватого цвета многолетних красочных наслоений рамы ослепительно белые.

Что, кстати, дало повод некоторым гостям Чебоксар выступить в социальных сетях с обвинениями реставраторов в замене исторических окон на пластиковые. Нет, окна деревянные и сделаны со всей возможной для современных оконных технологий тщательностью, то есть приближены к оригиналу. Правда, нынешняя «хозяйка» особняка, заведующая отделом русского и зарубежного искусства Лада Макарова признается, что ей очень жаль старых окон. Но там уже было много подгнивших блоков, некоторые окна и балконные двери по этой причине почти не открывались, а специалистов, которые могли бы взяться за такую реставрацию, попросту нет.

Фоторепортаж Максима Васильева:

«Изгибы прежних рам, различные полукружия, были более прихотливой формы, – говорит она. – К сожалению, современные технологии здесь несколько упрощают, не позволяют идеально точно повторить очертания прежнего рисунка. Но это деревянные окна, и они не портят вид, а аккуратность вкупе с новой покраской освежает, дает старым стенам новую жизнь. Обновление в данном случае неизбежно. Новый цвет мы тоже сделали более «звучным», чем прежний, с расчетом на выгорание – солнечный свет в любом случае сделает свое дело. Поэтому все вместе, наверное, смотрится чересчур новым».

Внутри окна тоже смотрятся немного иначе. Сами рамы тоньше, зато подоконники куда шире прежних. Окна, конечно, уже не кажутся такими массивными и монументальными. Но у них есть достоинство – они теперь все открываются. Раньше были сложности даже с проветриванием. Открыт отныне и выход на огромный балкон, смотрящий на улицу Константина Иванова. Раньше из-за старости петель балконной двери эта роскошь оставалась недоступной. Сейчас в музее думают, как использовать эту редкую красоту. Например, кроме выхода на свежий воздух во время светских приемов здесь вполне уместны красивые фотосессии.

Модерн уже пробовали повторить

Одну из старых балконных дверей в стиле модерн все же оставили. Дело в том, что она давно уже не балконная, а просто дверь в небольшой зал, появившийся в результате переделки другого большого балкона. Этот переплет не так изношен и требует лишь небольшого ремонта, поэтому останется еще и как исторический объект. Интересно, что и неповторимые ефремовские окна уже пытались воссоздать при реконструкции в начале 2000-х годов, рифмуя бывшие балконные окна, перешедшие в интерьер, с новыми, выходящими на улицу. В оригинале этих окон не было. Перед строителями была поставлена задача в точности повторить имеющиеся, и мало кто заметил тогда «подмену». Наверное, только сами музейщики, поскольку новые окна были хуже старых по качеству, а зимой примерзали. Впрочем, переделку теперь тоже заменили на новые рамы, и все пришло к общему знаменателю. Хочется надеяться, что к знаменателю качественному.

Исторический паркет на втором этаже сохранен и отреставрирован. В советское время его постоянно покрывали морилкой, отчего он приобрел темный цвет. Сейчас, можно сказать, приведен в первоначальный вид, каким и был при Федоре Ефремове. Его отциклевали, заменив лишь самые ветхие звенья, и еще покроют лаком. На первом этаже, по словам музейщиков, к сожалению, сохранять было нечего. Старинного паркета там давно не было, был обшарпанный советский. Новый паркет тоже дубовый. И по сравнению с прежним «заменителем» – просто шик.

На очереди двери. По ним с самого начала стоял вопрос – менять или воссоздавать прежний вид. По входной двери вопрос пока так и остается. По остальным нашли такой компромисс – часть оставят оригинальными, часть поменяют. У старинной чугунной лестницы знаменитого уральского каслинского литья тоже есть проблемы. Но они не заложены в бюджет реконструкции. Поэтому она останется прежней. Ее один раз покрасили, на очереди вторая покраска и покрытие лаком. Исторические перила тоже вынуждены подождать.

Из-за недочета в проекте есть еще неясности и с потолками. Их реставрацию не предусмотрели.

– Хотим составить еще один проект, – поясняет директор художественного музея Геннадий Козлов, – чтобы сохранить, обновляя, как можно больше старинных элементов за эту реконструкцию.

Пока не попали в проект и уникальные металлические элементы ворот особняка. Музейщики считают, что они «еще потерпят», сделаны на века.

Первый этап работ по реконструкции планируют завершить к концу нынешнего года.