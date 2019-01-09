В Чебоксарах прошел фестиваль национальных культур

Язык творчества понятен каждому

Продемонстрировать свои традиции и поближе познакомиться с обычаями соседей, дабы лучше понять их, — такую возможность дает межрегиональный фестиваль национальных культур «Семицветик». Зародившись в столице Чувашии, он развивает и углубляет культурные связи семи основных коренных народов Приволжского федерального округа: чувашей, татар, марийцев, мордвы, удмуртов, башкир, русских.

Инициированный Минкультуры республики этот праздник народов Приволжья в Чебоксарах нынче проходил в четвертый раз, проводил его Дом дружбы народов. Уже в фойе Института культуры, который стал площадкой проведения фестиваля, можно было начинать знакомство с традициями и обычаями народов-соседей.

Здесь была развернута выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства мастеров народных промыслов. При этом народные умельцы не ограничились пассивной демонстрацией творений своих рук — они с удовольствием показывали, что и как делается. Так, мастерицы из Мордовии Анна Цыганова и Наталия Кадерова знакомили с тем, как ткутся на дощечках традиционные мордовские пояса, а вышивальщица из Марий Эл Алевтина Федорова, делая стежки на будущем полотенце, еще и рассказывала, чем отличается марийская вышивка от чувашской.

«Народное творчество никогда не прекращается, на основе традиционных промыслов появляются новые, — рассказывали мастера Кстовского центра народной культуры «Берегиня», демонстрируя коллекцию милых и очаровательных зверушек, сделанных из шерсти. — Валяние из шерсти сейчас очень модное увлечение, а искусство это берет начало от старых добрых валенок…»

Как выяснилось из бесед с мастерами, многие из них ведут кружки при различных центрах творчества, домах ремесел, обучают подрастающее поколение народному декоративно-прикладному искусству — основам ковроткачества, вышивки, вязания, резьбы по дереву, бисероплетения.

Но так ли нужно такое ремесло сегодня, в век высоких технологий? «Народные промыслы — это лицо нации. И у каждого народа есть многое, чем можно гордиться и что развивать. Судьба национальной культуры в наш век глобализации зависит от того, насколько удастся возродить этнокультурные ценности», — уверены народные умельцы.

А какой праздник без музыки и танцев, без фольклорных ансамблей, народных коллективов, чье творчество и есть отражение всего того, чем живет и во что верит тот или иной народ! Яркие выступления национальных коллективов еще в фойе гармонично дополняли презентацию материальной культуры народов. Это надо было видеть и слышать: в одном кругу под гармошку пели и плясали чувашские, марийские, русские, удмуртские ансамбли. При этом частушки поочередно звучали на всех языках. Энергетика была такая, что в круг невольно вливались и гости праздника: «Язык танцев и песен понятен всем, потому и привораживает».

АЛЕВТИНА ФЕДОРОВА, художник-вышивальщица, Республика Марий Эл: — Такие фестивали очень нужны. Мы, мастера народных промыслов, в первую очередь на таких мероприятиях обмениваемся опытом. Интересно же посмотреть, что другие делают, для себя ищешь, чему еще можно поучиться. «Семицветик» возвращает нас к истокам народной жизни, служит сохранению и развитию культурного многообразия, через культуру учит лучше понимать и нашу национальную самобытность, и духовный опыт других народов. ОКСАНА ЧЕРНЫШОВА, художественный руководитель ансамбля русской песни «Чарочка», Нижегородская область: — Нам интересна не только русская культура, но и культура наших соседей и друзей. Всегда увлекательно узнавать что-то новое о других народах, их самобытности, существующих традициях и обычаях. На «Семицветике» мы не впервые, и каждый раз радуемся встрече давних знакомых и с жаркими объятиями встречаем коллективы, которые только присоединились к нашей многонациональной

и большой семье.

Главное же действие — творческая фестивальная программа — прошло в концертном зале института.

«Совсем не важно, на каких языках мы говорим, какие обычаи соблюдаем, — все мы одна большая дружная семья людей, веками живущих на одной земле, — сказал председатель Ассамблеи народов Чувашской Республики Лев Кураков, открывая фестиваль. — Праздник сегодня для всех — и тех, кто на сцене, и тех, кто в зале. Мы черпаем друг у друга важные ценности и каждая национальность обогащает другую своей культурой. Чем чаще мы будем встречаться, тем лучше будем понимать друг друга».

В течение нескольких часов гости фестиваля могли любоваться грациозной пластикой танцоров, наслаждаться красотой народных песен и обрядов: в режиме нон-стоп друг друга сменяли чуваши, татары, удмурты, марийцы, русские, мордва, башкиры. Что интересно, зачастую некоторые национальные коллективы представляли не свои родные республики. К примеру, мордовский фольклорный ансамбль «Умарина» приехал из Татарстана, а удмуртский «Гербер» — из Нижегородской области. Естественно, что их костюмы, песни и танцы несколько отличались от тех, которые представляли коллективы из национальных образований. В том то и прелесть, что такая география лишний раз подчеркивала как самобытна, разнообразна и богата культура каждого представленного народа, что и продемонстрировали уже названный удмуртский «Гербер» и ансамбль «Бутьмар» (г. Можга, Удмуртская Республика).

«Великолепный праздник, — любезно поделились своими впечатлениями участницы республиканского хора ветеранов педагогического труда «Волжанка», всем коллективом посетившие фестиваль. — Он дает возможность познакомиться с культурой и традициями наших соседей — народов, с которыми живем рядом. Как красиво танцуют удмурты, какой интересный у них шаг! Можно поучиться. А как хорошо поют нижегородцы! Понравились и ансамбль русской песни «Чарочка» (Вадский район) и «Радость» (Кстовский район)».

«Это здорово, что каждый народ в рамках фестиваля может показать свою музыку, традиции, танцы и национальные особенности, — согласны были и подруги Людмила Владимировна и Эльмира Дмитриевна. — Только вот организаторы в этот раз несколько оплошали с информационной частью. Хочется, чтобы на таких мероприятиях был полный зал, немножко неловко перед гостями…»

Посмотреть на красивые национальные костюмы, услышать песни и увидеть танцы была рада и чебоксарка Роза Петровна: «Здесь мы узнаем о культурах других народов и учимся их уважать, что важно привить нашим детям. От этого зависит, будут ли и завтра жить в мире и согласии наши дети и внуки».

Фото cap.ru: Учительница башкирского языка и литературы Язгуль Мухаметова (г. Белебей) народным творчеством занимается с 10 лет. Ее любимое увлечение — точечная роспись декоративной посуды.