Предприниматель приговорена к крупному штрафу за фиктивное трудоустройство инвалидов

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Мариинском Посаде бывший директор и единственный учредитель коммерческой организации за мошенничество оштрафован на 150 тысяч рублей.

Следствием и Мариинско-Посадским районным судом установлено, что женщина с целью хищения бюджетных денег в 2011-2013 годах заключала от имени возглавляемой фирмы с местным центром занятости населения договоры, обязавшись принять на работу многодетного родителя-инвалида, а также родителя, воспитывающего ребенка-инвалида, и оснастить для этих граждан рабочие места.

Но фактически обязательства не были выполнены, а в центр передавались фиктивные документы о трудоустройстве указанных граждан. В итоге на счет ее фирмы было перечислено в общей сложности 147 тысяч рублей.

В ходе следствия злоумышленница призналась в содеянном и в полном объеме возместила причиненный центру занятости населения материальный ущерб. В СУ СКР по Чувашии отметили, что сегодня указанная коммерческая организация какой-либо хозяйственной деятельности не ведет.

Опубликовано: 22 октября 2019 г.


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