7 ноября пройдут публичные слушания по проекту республиканского бюджета

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» 7 ноября 2019 года Государственный Совет Чувашской Республики проводит публичные слушания по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Проект закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» опубликован в газете «Республика» 18 октября 2019 года, размещен на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики (www.gs.cap.ru.).

Предложения по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов просим направлять в Государственный Совет Чувашской Республики до 17 часов 27 октября 2019 года по адресу: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10.

Публичные слушания состоятся в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17).

Начало в 10 часов.