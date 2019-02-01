Технические новинки и спасительные лимоны

История республики на страницах «СЧ»

30 лет назад — 19 октября 1989 года

В Чебоксарах прошел первый официальный чемпионат города по бильярду. Такого события местные любители спорта еще не видели. Инициативу проявил председатель городского комитета по физкультуре и спорту В. Гаврилов.

«Оказывается, и среди горожан живет интерес к бильярду. В день открытия состязаний собралось немало желающих помериться силами. Всех их разбили на три подгруппы. Там сначала и прошли игры по круговой системе, где определились шесть финалистов.

Кто же боролся за чемпионский титул? Трое рабочих с агрегатного завода — электрик А. Никоноров, механик В. Жарков и термист В. Александров, а также инженер из управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома В. Смирнов, слесарь треста «Волгодонгидрострой» А. Владимиров, Ю. Мясников из производственного объединения «ЧЗПТ».

Без единого поражения провел игры В. Жарков, ставший чемпионом Чебоксар.

Ю. Кириллов».

65 лет назад — 16 октября 1954 года

В окне дома № 6 по улице Розы Люксембург нельзя не заметить высокое лимонное дерево. Некоторые прохожие даже заходят в дом попросить у хозяев черенки.

«А.П. Соколова занялась разведением лимонов в 1938 году. Из 12 привезенных в Чебоксары черенков выжили только два. <…>

Во время войны, когда лимоны в Чебоксарах были редкостью, Соколовы часто отдавали их для раненых в госпиталь. Одному бойцу после сложной операции желудка ежедневно требовалось понемногу свежего лимонного сока. На дереве к тому времени остался всего один лимон. Не снимая плода с ветки, от него каждый день отрезали по кусочку и оставшуюся часть, чтобы она не высыхала, завертывали в пергамент. Так лимоны, выведенные Соколовыми, помогали сохранить здоровье защитникам Родины.

Т. Кудрявцева».

50 лет назад — 18 октября 1969 года

На крыше завода тракторных запасных частей установили длинный черный экран. На нем то и дело появлялись набегающие одна за другой световые буквы, из которых возникали слова поздравления коллектива с выполнением квартального и сентябрьского плана.

«Достойно встретим 52-ю годовщину Великого Октября! Выполним принятые социалистические обязательства!» — появляются на экране призывы. В любое время любую информацию можно сообщить с помощью этой установки, сделанной энергетиками завода. Высота букв — полтора метра, и они видны издалека.

А. Скворцов».

40 лет назад — 20 октября 1979 года

В Чувашском госуниверситете внедрили электронное устройство для контроля знаний. С его помощью можно быстро проверить знания одновременно у большой группы студентов.

«На столе перед студентом клавишный пульт, соединенный с пультом преподавателя. Преподаватель дает задание и варианты ответов, один из которых правильный. Выполнив задание, студент нажимает на определенную клавиатуру, и ответ его сразу известен преподавателю.

Энтузиаст этого новшества в университете старший преподаватель кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений Зоя Федоровна Лебедева.

— Эксперимент показал, — говорит она, — что успеваемость в группах, занимающихся с помощью электронного устройства, повысилась. К тому же электроника обеспечивает объективную оценку знаний.

В. Кибардина».

30 лет назад — 18 октября 1989 года

Чебоксарцам предлагается обзавестись бородами — даже если они этого совершенно не планировали. Дело в том, что парикмахерские отказались брить мужчин, и виной тому не веяния моды и не забастовки мастеров, а неполадки импортной техники.

«В самый разгар работы вышел из строя заморский автоклав АВ-2, предназначенный для стерилизации кисточек для бритья. А без стерилизации, в целях борьбы со СПИДом, санэпидстанция запретила брить обросших клиентов. <…>.

К сожалению, ничем не можем порадовать читателей-мужчин. Даже если случится чудо и комбинат парикмахерских услуг где-то добудет дефицитнейший автоклав, брить вас в ближайшее время в парикмахерских не будут: на исходе лезвия. Они кончатся со дня на день.

А. Николаев».