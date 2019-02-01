Между Чувашией и Крымом заключено соглашение о сотрудничестве в области культуры

«Пусть дети и внуки ездят друг к другу в гости»

На этой неделе заключено соглашение между Чувашией и Крымом о межрегиональном сотрудничестве в области культуры и искусства.

В Симферополе его подписали министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

Соглашения о сотрудничестве, в том числе в сфере культуры, между двумя республиками на самом высоком уровне уже заключены. Но отдельные соглашения между двумя ведомствами подписаны впервые, сообщают в Минкультуры республики. «Пусть наши дети и внуки ездят друг к другу в гости и с гордостью говорят, что мы — россияне, — сказал после церемонии Константин Яковлев. — На следующий год у нас 100-летие Чувашской автономии, и мы вас приглашаем на этот праздник».

КОНСТАНТИН ЯНИ,

заместитель гендиректора Крымской государственной филармонии: «Мы бы хотели выехать в Чувашию и показать там наши возможности, познакомить жителей республики с крымской культурой. А в рамках дней чувашской культуры мы сможем познакомиться с национальной культурой Чувашии. Перспективы по сотрудничеству у нас очень большие».

Соглашение о сотрудничестве подписано также с Министерством курортов и туризма Республики Крым. Руководитель ведомства Вадим Волченко отметил, что необходимо укрепить туристический обмен между регионами, а для этого проработать вопрос о налаживании не сезонного, а круглогодичного авиасообщения.

В среду в Симферополе состоялось торжественное открытие Дней культуры Чувашской Республики, перед местной публикой выступили Чувашский академический ансамбль песни и танца и симфонический оркестр Чувашской государственной академической капеллы под управлением Мориса Яклашкина. На этой неделе они также дадут концерты в Евпатории и Севастополе.