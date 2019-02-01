Министерства культуры Чувашии и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве

Состоялось подписание Соглашения о межрегиональном сотрудничестве в области культуры и искусства между Министерством культуры Чувашской Республики и Министерством культуры Республики Крым

16 октября министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве в области культуры и искусства. Церемония подписания соглашения состоялась в г. Симферополь в рамках открытия в Республике Крым Дней культуры Чувашской Республики.

Соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере культуры и искусств, между учреждениями культуры и искусства и национально-культурными центрами. Реализация соглашения поможет приобщить еще больше людей независимо от их национальности к богатейшему наследию Чувашии и Крыма.

В ходе встречи представители чувашских национально-культурных объединений продемонстрировали тематическую выставку-презентацию.

В мероприятии также приняли участие министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, первый заместитель министра культуры Республики Крым Татьяна Манежина, члены официальной делегации Чувашской Республики, деятели культуры и искусств, представители средств массовой информации.

Напомним, что 20 сентября 2014 года между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Советом министров Республики Крым заключено cоглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Основная цель соглашения – создание всех необходимых организационных, экономических, правовых условий для укрепления межрегионального сотрудничества. В рамках соглашения серьезное внимание будет уделено развитию промышленного потенциала регионов, производственной и научно-технической кооперации, поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и другим значимым направлениям.

15 февраля на полях Российского инвестиционного форума утвержден План мероприятий по реализации Соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы.

Свои подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.