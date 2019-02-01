В Русском драматическом театре сыграли премьеру спектакля «Пять вечеров»

Долгожданное путешествие в Ленинград

Русский драматический театр впервые пригласил на постановку выпускника Санкт-Петербургской академии театрального искусства Игоря Лебедева. Для чебоксарского дебюта была выбрана известная пьеса Александра Володина «Пять вечеров», триумфально шедшая на сценах советских театров 60 лет назад и переживающая в наши дни вторую волну постановочного бума. Ведь в ней идет разговор о любви, счастье, одиночестве, верности — о том, что актуально всегда. Премьера состоялась 9 октября.

Режиссер обозначил жанр как «Путешествие в Ленинград» и это путешествие попытался сделать еще и путешествием во времени. В канву воссозданной ретро-атмосферы спектакля Лебедев вплетает свой разговор с актерами Людмилой Казимир и Сергеем Иовлевым, которые, как и он сам, учились когда-то в городе на Неве. Этот ход наводит своеобразные мосты между жившими тогда и живущими сегодня. Воспоминания о жизни в общежитиях, ленинградских-петербургских дождях и таких творческих людях как питерцы, о поисках в профессии и рождении детей — все это стало своеобразными «закладками» между каждым из пяти вечеров из жизни героев спектакля.

Зрители смотрят на происходящее в далеком 1958 году затаив дыхание. Хотя многие знают пьесу и по фильму Никиты Михалкова. Причем постановщик и не старался от знаменитого фильма полностью абстрагироваться. В интонациях и движениях, даже некоторых мизансценах, присоединении к действию кинохроники 1950-х годов то и дело чувствуешь приветы от гениальной кинокартины. Но, конечно, сами герои абсолютно другие, а чисто театральные приемы создают здесь собственное неповторимое пространство.

1950-е — сложное время для понимания сегодняшних людей. Уже во всем послевоенное, но такое же трудное в быту, уже «оттепель», но все так же нельзя говорить ничего «лишнего». Герой «Пяти вечеров» Ильин приезжает в Ленинград, где не был 17 лет, и где осталась его первая любовь. Когда-то лучший студент химического факультета университета, после войны он оказался на крайнем Севере, водил грузовик на Колыме. И вряд ли попал туда по своей воле.

Об этом в пьесе прямо ничего не говорится. Здесь никто почти ничего не рассказывает о своей жизни за эти пять вечеров. Разве что Тамара, женщина, которую он опять обрел и которую опять чуть было не потерял, привычным слогом заводского начальства говорит, как у нее все хорошо. Но на то и гениальные произведения, что они умеют сказать, не говоря. Потому и премьера была столь долгожданной: давно хотелось иметь в ближнем репертуаре и эту пьесу и такой спектакль, где послевоенных героев с их трудными встречами и разлуками, неустроенностью и чувствами через край играют наши сегодняшние молодые актеры, да и ставит молодой режиссер.

Новый спектакль Русского драматического театра получился очень живым, насыщенным теплыми эмоциями. Как главных героев, переживших войну, так и следующего поколения, которое уже хочет жить иначе. Играющие Тамару и Ильина Юлия Дедина и Александр Смышляев — по сути, ровесники своих персонажей, им за тридцать. Хотя они совсем не выглядят людьми, которым уже многое выпало выстрадать.

Отчасти этого, конечно, не хватает в образе, но их почти детская радость встречи, такая же смена настроений подкупают и будоражат. Ильин Смышляева всегда готов к празднику жизни, но и постоянно близок к отчаянью, он по-хозяйски ведет себя с людьми и в то же время очень уязвим. Тамара Дединой все время пытается быть строгой, она сжата как пружина, но, освобождаясь, будто впадает в некую эйфорию.

В этом случае они выглядят иногда даже менее взрослыми, чем студент — племянник Тамары Слава и его девушка Катя. Роль Славы — тоже дебют в Русской драме студента ЧГИКИ Даниила Иванова. Смотрится студент, ученик Ларисы Родик, весьма достойно. Катя Анастасии Бешеновой вообще здесь, как и положено, самая разумная девушка.

Свет и цвет Хороши скромные декорации и неброские ретро-костюмы художника Владимира Шведова. И уж совсем замечателен свет полного тезки хрестоматийного автора, ведущего актера и художника по свету Александра Володина, во многом определившего атмосферу нового спектакля. И лишь самой кинохроники вместе с упомянутым видеоинтервью многовато для психологического спектакля, они замедляют действие, набирающее к финалу ход. Как с некоторым перебором случилось и музыкального оформления. Причем стилистически не совсем выдержанного.

Просто прекрасны в ролях продавщицы Зои и главного инженера химкомбината Тимофеева Екатерина Мальцева и Сергей Куклин. Актер очень органичен в этом пространстве, так зримо преобразившийся в эдакого управленца в каракулевом «пирожке», ответственного и усталого, добившегося многого и не очень счастливого. Зоя из Бакалеи в постановке — вообще ярчайшая фигура. У Екатерины Мальцевой здесь «мордюковский» размах, и с одиночеством она не будет мириться как Тамара, «из принципа не вышедшая замуж». Ее жажда любви вселенская и ищет ответа.

При этом режиссер не игнорирует тот факт, что героини «Пяти вечеров» — из 1950-х, когда женская порядочность была совсем не пустым звуком. В пьесе Володина это очень хорошо прописано, как изголодавшиеся по любви женщины, взирающие на оставшихся мужчин как на чудо, тем не менее щепетильны на тему «не распускай руки» и «не думай, что я эдакая». И в спектакле этот поведенческий мотив сохранен и рождает немало замечательных моментов.

Впрочем, возвращаясь, это очень живой, свободно дышащий спектакль. Видно, что постановка создана из череды этюдов и импровизаций, а затем вдохновенно смонтирована постановщиком. И, скорее всего, столь живое театральное повествование сможет дышать и «монтироваться» и дальше.

Фото РДТ: Сыграть верную своей первой любви Тамару — мечта любой актрисы. Такое счастье выпало Юлии Дединой. В роли ее племянника Славы — Даниил Иванов.