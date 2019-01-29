В Чебоксарах на 37 маршрут вышли новые автобусы

Сегодня, 17 октября, в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа на маршрут № 37 вышло 7 автобусов среднего класса. До конца недели ожидается поступление еще одного автобуса на маршрут. Интервал движения в часы пик будет составлять 11 минут, в межпиковое время – 20 минут.

«Поступают новые автобусы средней и большой вместимости. Продолжается целенаправленная работа в целях обеспечения безопасности наших горожан», — отмечает глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. В настоящее время перевозки пассажиров осуществляются 111 автобусами среднего и большого класса. До конца месяца поступит еще 15 автобусов.